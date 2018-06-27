Игорь Маковский: "Успешное проведение всех игр ЧМ-2018 в Калининграде на практике подтвердило надежность систем энергоснабжения"

В Калининграде завершились игры Чемпионата мира по футболу между сборными Сербии, Нигерии, Марокко, Швейцарии, Хорватии, Испании, Англии и Бельгии. Пять из них вышли в плей-офф первенства. Специалисты "Янтарьэнерго", как и футболисты, продемонстрировали профессиональную и слаженную работу.

"За 15 дней Чемпионата мира по футболу Калининград посетили 8 выдающихся сборных и тысячи футбольных болельщиков. Успешное проведение всех игр ЧМ-2018 в Калининграде на практике подтвердило надежность систем энергоснабжения. "Янтарьэнерго" обеспечило бесперебойное энергоснабжение "Стадиона Калининград", вокзалов, аэропорта, гостиниц, фан-зоны. Но на завершении игр группового этапа в Калининграде мундиаль не заканчивается. Чтобы футбольный праздник прошел на высшем уровне, мы в особом, круглосуточном режиме работы до 18 июля", - заявил генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

В целях обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого комплекса в период проведения ЧМ-2018 с 7 июня по 18 июля в "Янтарьэнерго" введен особый режим работы. В компании приостановлены работы по строительству и реконструкции сетей по всем протокольным маршрутам мундиаля и на прилегающей территории к ним, а также в местах размещения основных объектов туристической привлекательности города. Находясь во взаимодействии с другими службами, круглосуточно специалисты "Янтарьэнерго" осуществляют оперативный мониторинг на всех объектах, снабжающих электроэнергией инфраструктуру ЧМ-2018.

Напомним, для сверхнадежного энергоснабжения мирового футбольного первенства на дежурстве в "Янтарьэнерго" находятся более 150 человек, задействовано свыше 50 единиц техники.

