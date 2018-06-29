Индийские производители алюминия просят ограничить импорт

Индийская ассоциация производителей алюминия Aluminium Association of India (AAI) от имени ведущих производителей первичного металла обратилась к правительству страны с просьбой о введении ограничений на импорт алюминиевой продукции и алюминиевого лома.

Как сообщает AAI, поставки алюминиевой продукции в Индию и так увеличились от $3,47 млрд. в 2016/2017 финансовом году (апрель/март) до $4,52 млрд. в 2017/2018 ф.г. А после введения тарифов на импорт алюминия в США индийский импорт стал еще больше.

По мнению AAI, алюминий надо исключить из соглашений о свободной торговле с такими странами как Малайзия и Южная Корея, которые за последний год значительно увеличили поставки продукции из этого металла в Индию. Кроме того, резко увеличился импорт алюминиевого лома из Китая, что наносит ущерб национальными производителям первичного алюминия.

Ассоциация предлагает установить квоты на импорт алюминиевой продукции и лома в размере 70-80% от средних объемов поставок за последние пять лет. Это будет примерно соответствовать 1,25 млн. т в год.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"