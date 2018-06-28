Министры энергетики стран БРИКС договорились о запуске Платформы энергетических исследований

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын возглавил российскую делегацию на встрече министров энергетики стран БРИКС. В мероприятии приняли участие Министр энергетики ЮАР Джеф Радебе, Министр электроэнергетики и ВИЭ Индии Пиюш Гоял, представители Государственного энергетического управления Китая и Министерства энергетики Бразилии.

Главным итогом третьей встречи Министров энергетики стран БРИКС стал запуск Платформы энергетических исследований. Стороны договорились в этом году начать совместную работу по проведению исследования и проработать возможность подписания Меморандума о деятельности Энергоплатформы на полях предстоящего в июле Саммита БРИКС.

"В условиях глобальной трансформации мировой энергетической системы очевидна необходимость усиления роли БРИКС в формировании международной энергетической повестки. Сейчас назрела потребность дополнить прогнозы в энергетике взглядом из развивающихся стран, чье влияние в мире возрастает. Объективные оценки и прогнозы развития мировой энергетики, подготовленные странами БРИКС, могли бы снизить инвестиционные риски компаний, позволить углубить стратегическое планирование", - сказал Антон Инюцын.

По его словам, предполагается, что в рамках Энергоплатформы будет осуществляться информационно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность в интересах стран БРИКС по вопросам развития энергетики и выработки предложений по скоординированной политике и стратегии в энергетической сфере.

"В ближайшей перспективе главным практическим результатом работы Энергоплатформы мы видим проведение первого исследования, одной из возможных тем которого мог бы стать вклад БРИКС в обеспечение глобального устойчивого энергетического развития. Представить его результаты планируем на Саммите БРИКС в следующем году", - отметил Антон Инюцын по итогам встречи.