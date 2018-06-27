Новая станция метро Нижнего Новгорода оснащена вентиляционным оборудованием разработки АО "ОКБМ Африкантов"

Станция метро "Стрелка" Нижегородского метрополитена, построенная специально к стартовавшему в России Чемпионату мира по футболу, оснащена вентиляционным оборудованием разработки АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш).

В 2017 году на вновь строящуюся Сормовско-Мещерскую линию Нижегородского метро ОКБМ поставило шесть вентиляторов главного проветривания метрополитена. ОКБМ является разработчиком вентиляционного оборудования, также специалисты предприятия принимали участие в пуско-наладочных работах непосредственно на станции. Изготовление вентиляторов и их систем автоматического управления проводилось в ОАО "Вента" и ООО "ГидроТехАтом".

Осевые тоннельные вентиляторы ВО-1800 для метрополитена способны работать при высоких температурах, в том числе при пожаре (до 250 °С), срок службы оборудования - не менее 20 лет, конструкция может быть выполнена как в горизонтальном, так и вертикальном видах, качество изготовления оборудования отвечает высоким требованиям системы менеджмента качества, применяемой для изделий АЭС, вентиляторы отличает конкурентоспособная цена.

АО "ОКБМ Африканов" более 15 лет занимается разработкой и поставкой на АЭС вентиляционного оборудования. В настоящее время в составе энергоблоков Ростовской, Калининской, Белоярской, Балаковской и Кольской АЭС эксплуатируется более 100 вентиляторов, разработанных АО "ОКБМ Африкантов". Также предприятие изготовило и поставило более 60 вентиляторов для двухосадочного универсального атомного ледокола нового поколения "Арктика" и для плавучей АТЭС "Академик Ломоносов". Также ОКБМ проведены работы по интеграции более 200 единиц вентиляционного оборудования для энергоблока №1 АЭС "Бушер" (Иран).