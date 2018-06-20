Обновлена программа форума "Эффективный Регион"

Внедрение информационных технологий позволяет не только автоматизировать технологический процесс, но и повысить эффективность принятия решений. Московская область по праву считается лидером по внедрению IT - решений в сферу инженерно-коммунального комплекса, благодаря чему уже сейчас является наиболее привлекательным регионом для инвестиций. Внедрение информационных технологий и умного учета позволяет не только экономить энергоресурсы, но и оптимизировать затраты предприятия на обслуживание, ремонт и эксплуатацию в целом. Не последнее место в этом списке занимает учет ресурсов и выявление хищений.

Вопрос безопасности информационных систем для ресурсоснабжающих организаций так же крайне важен и для этого необходимо использовать современные наработки.

Московский областной форум "Эффективный регион"

Мероприятие пройдет при участии представителей из ФАС России, Минэкономразвития России, Ассоциации "ЖКХ и городская среда". Активную поддержку окажут коллеги из Комитета по ценам и тарифам, Министерства ЖКХ Московской области. Программа подготовлена представителями Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области, Ассоциации "Мособлтеплоэнерго" и ГКУ МО "Центр тарифно-экспертного обеспечения", Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП). К участию приглашены представители администраций муниципальных образований и регулируемые организации Московской области.

Форум разделён логически на две части - тарифное регулирование и повышение эффективности сферы ЖКХ. По итогам, будет сформирована резолюция с предложениями, которая будет направлена в профильные министерства. Утверждены спикеры и доклады в формирующейся программе (Ростелеком, Сбербанк России, Мытищинская теплосеть, Коммунальные системы Московской области, Щелковские межрайонные очистные сооружения и другие).

Программа

Московский областной форум "Эффективный регион" - это новый формат региональной площадки для обмена опытом, выявления проблем и их решения, для демонстрации современных технологий используемых на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. При поддержке Правительства Московской области были приглашены к участию представители всех муниципальных образований. Крупные ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и эксперты. Для решения задачи были собраны предложения от предприятий для внесения изменений в действующее законодательство в сфере нормирования и тарифного регулирования. Вопросы по организации и участию до сих пор собираются.

Партнеры

Экспоненты и Партнеры форума продемонстрируют современные решения и расскажут об эффективности их внедрения. Выставочная экспозиция с ведущими предприятиями рынка. Компания "АТОН", НТЦ "АРГО" г. Иваново, "АйСиБиКом", "Тепловодомер", "Л-Старт", "яЭнергетик.рф". Предприятия способные внедрять самые эффективные решения для ресурсоснабжающих организаций.

В рамках программы форума запланирована экскурсия на МУП "Теплосеть" городского округа Домодедово и МУП "Домодедовский Водоканал", для ознакомления с уже внедренными системами мониторинга и диспетчеризации.

Дата и место проведения: 5-6 июня 2018 г. Атлас Парк Отель

Регистрация

Подробную информацию вы можете найти на сайте: www.mosregforum.ru

и http://mspp-center.ru/index.php/ru/effektivnyj-region

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для предприятии в сфере ЖКХ.

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http://mspp-center.ru/index.php/ru/effektivnyj-region