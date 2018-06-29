Опубликована программа конференции "Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве"

Международная Ассоциация Фундаментостроителей — организатор V международной научно-практической конференции «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве», опубликовала программу мероприятия.

С 4 по 6 июля, в г. Санкт-Петербург, в Petro Palace Hotel, специалисты отрасли выступят на многочисленные темы по новым тенденциям в проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи; расскажут об инновационных разработках в этой сфере и поделятся опытом эксплуатации передовых решений. Формат конференции также создает отличные условия для развития диалога среди участников и слушателей. Мероприятие проводится при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС», Российского национального комитета СИГРЭ и при участии компаний НИЛКЭС и ООО «ПО «ЭЖБИ». Информационную поддержку в статусе генерального информационного партнера обеспечивает ведущее отраслевое СМИ в сети Интернет, портал RusCable.Ru, совместно с проектами медиахолдинга «РусКабель» – еженедельником «RusCable Insider Digest» и ЭНЕРГОСМИ.

Ознакомится с полной программой конференции Вы можете скачав ее с помощью ссылки, ниже.