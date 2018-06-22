Открыт шестой сезон Энергоотряда

Со 2 июля на объектах крупнейшей электросетевой компании Алтайского края приступают к работе 45 бойцов Энергоотряда.

Студентов технического университета и рубцовского индустриального института ждут в производственных отделениях и районах электрических сетей компании, как помощников и будущих коллег. В филиале ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" для бойцов созданы все условия: их обеспечили рабочей спецодеждой и корпоративной энергоотрядовской формой. Для них созданы временные рабочие места и закреплены опытные наставники.

- У вас есть уникальная возможность подкрепить теорию практикой, получить опыт работы по специальности и определиться с выбором, в каком из направлений энергетики трудиться в дальнейшем, – отметил на открытии шестого сезона Энергоотряда директор "Алтайэнерго" Николай Пантелеев. – А первый правильный выбор вы уже сделали, поступив на энергетический факультет. Потому что энергетика – основа существования общества, государства и человека.

Полтора месяца энергоотрядовцы будут трудиться рядом с профессионалами в самый горячий для электросетевого комплекса период – летней ремонтной кампании. Этот опыт станет бонусом к заработной плате, а оценка наставников – пропуском в кадровый резерв предприятия.