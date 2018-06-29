Потери электроэнергии в сетях Северной Осетии снижены почти на процент

Итоги реализации программы снижения уровня потерь электроэнергии в сетях за май и в целом за пять месяцев текущего года подведены на заседании балансовой комиссии филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") под председательством директора Казбека Закаева.



Как было отмечено, в целом по филиалу фактические потери в мае снижены до 16 %, что на 0,86 % меньше плановых цифр и на 0,83 % ниже показателей аналогичного периода 2017 года. Благодаря ежедневной планомерной работе энергетиков, за период январь-май уровень потерь электроэнергии в сетях филиала "Севкавказэнерго" – в пределах 21 %.

Лучшие результаты за пять месяцев зафиксированы в Моздокских РЭС – 6 % (5 % – в мае), в Правобережных РЭС – 6 % (4,9 % – в мае) и в Ардонских РЭС 8 % (7 % – в мае).

Положительная динамика в выполнении программы снижения уровня потерь электроэнергии в сетях отмечена в консолидированных сетях. В городе Владикавказе по сравнению с моментом передачи сетевого хозяйства в аренду МРСК Северного Кавказа (начало 2015 года) потери снижены на 28 %(!). В электросетях города Дигоры, эксплуатируемые филиалом энергокомпании "Севкавказэнерго" с июля 2017 года, за этот период потери снижены на 3 %.

В числе организационных и технологических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе региона – своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, реконструкция низковольтных сетей с заменой обычного магистрального провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличением пропускной способности ЛЭП. Особое значение отведено работе по пресечению неучтенного потребления электроэнергии, что напрямую отражается на снижении потерь электроэнергии, а также увеличивает возможности энергокомпании в повышении надежности электроснабжения региона.

Казбек Закаев обратил внимание руководителей РЭС на ужесточение рейдовых мероприятий для пресечения хищений энергоресурса.

На совещании озвучены результаты проведенных за девять месяцев проверок по выявлению неучтенного потребления электроэнергии. Так, за отчетный период специалисты районных электрических сетей выявили 75 фактов хищений. Благодаря этому, на основании составленных актов в полезный отпуск включено более 352 тыс. кВт.ч. Для сравнения, такой же объем электроэнергии потребляет, к примеру, весь Дигорский район Северной Осетии с населением 18 тыс. человек и десятками промышленных и социальных предприятий на протяжении пяти дней.