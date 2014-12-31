Повышение тарифов не вызывает недовольства ФАС

ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг соблюдения индексов платы граждан по субъектам Российской Федерации. Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год.Ведомство отмечает, что на федеральном и региональном уровне существует механизм ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.Распоряжением Правительства Российской Федерации[1] утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 г.Рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации с 1 июля 2018 года не превысит 4 %. Однако это не означает, что гражданину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на эту сумму.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации устанавливает предельные (максимальные) индексы непосредственно по муниципальным образованиям. В различных муниципальных образованиях могут быть разные проценты роста, как больше среднего по России, так и меньше. Превышение в ряде случаев должны согласовываться местными депутатами.То есть индексы по муниципальным образованиям (даже если они находятся территориально близко друг к другу) могут между собой отличаться, главное, чтобы значения индексов по муниципальным образованиям в совокупности не выходили за значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъекта Российской Федерации.Следует отметить, что ограничивается не сам тариф на конкретные коммунальные услуги, а изменение платы граждан за все коммунальные услуги в каждом месяце календарного года.ФАС России в целях обеспечения указанного требования ежемесячно осуществляет мониторинг соблюдения индексов по субъектам Российской Федерации. А органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и государственный жилищный надзор осуществляют ежемесячный мониторинг соблюдения индексов, установленных для муниципальных образований.Антимонопольная служба также сообщает, что на сайте ФАС России размещен ресурс "Калькулятор ЖКХ" http://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/kalkulyator-zhkx.html. Этот инструмент является агрегатором ссылок на региональные калькуляторы коммунальных платежей, разработанных в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. С помощью региональных калькуляторов коммунальных платежей граждане могут произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги.Если гражданин сверился с калькулятором ЖКХ и видит, что в его платежке сумма сильно отличается, прежде всего необходимо разобраться в причинах такого расхождения. Происходят случаи, что управляющая организация или ТСЖ ошиблись в расчетах и неверно указали сумму к оплате, например, выставив счет за услугу, которая по факту не оказывается. Или у гражданина стоят приборы учета (счетчики на коммунальные услуги), а ему считают по нормативам потребления.Разобраться в подобных причинах помогут органы государственного жилищного надзора (жилищная инспекция), которые есть в каждом субъекте. Именно они осуществляют проверки по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, определению размера и внесению платы за коммунальные услуги. При этом осуществление контроля за организацией и осуществлением органами государственного жилищного надзора и органами муниципального жилищного контроля государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля отнесено к полномочиям главного государственного жилищного инспектора. Главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации является заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства А.В. Чибис.Справка:[1]Распоряжение Правительства РФ от 26 октября 2017 г. № 2353-р