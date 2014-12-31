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Отраслевые новости: Россия

Повышение тарифов не вызывает недовольства ФАС

Повышение тарифов не вызывает недовольства ФАС

29 июня 2018, 17:55
Рубрика: Россия
Метки: ЖКХ, ТАРИФЫ, ФАС

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ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг соблюдения индексов платы граждан по субъектам Российской Федерации. Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год.

Ведомство отмечает, что на федеральном и региональном уровне существует механизм ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Распоряжением Правительства Российской Федерации[1] утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 г.

Рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации с 1 июля 2018 года не превысит 4 %. Однако это не означает, что гражданину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на эту сумму.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации устанавливает предельные (максимальные) индексы непосредственно по муниципальным образованиям. В различных муниципальных образованиях могут быть разные проценты роста, как больше среднего по России, так и меньше. Превышение в ряде случаев должны согласовываться местными депутатами.

То есть индексы по муниципальным образованиям (даже если они находятся территориально близко друг к другу) могут между собой отличаться, главное, чтобы значения индексов по муниципальным образованиям в совокупности не выходили за значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъекта Российской Федерации.
Следует отметить, что ограничивается не сам тариф на конкретные коммунальные услуги, а изменение платы граждан за все коммунальные услуги в каждом месяце календарного года.

ФАС России в целях обеспечения указанного требования ежемесячно осуществляет мониторинг соблюдения индексов по субъектам Российской Федерации. А органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и государственный жилищный надзор осуществляют ежемесячный мониторинг соблюдения индексов, установленных для муниципальных образований.

Антимонопольная служба также сообщает, что на сайте ФАС России размещен ресурс "Калькулятор ЖКХ" http://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/kalkulyator-zhkx.html. Этот инструмент является агрегатором ссылок на региональные калькуляторы коммунальных платежей, разработанных в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. С помощью региональных калькуляторов коммунальных платежей граждане могут произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги.

Если гражданин сверился с калькулятором ЖКХ и видит, что в его платежке сумма сильно отличается, прежде всего необходимо разобраться в причинах такого расхождения. Происходят случаи, что управляющая организация или ТСЖ ошиблись в расчетах и неверно указали сумму к оплате, например, выставив счет за услугу, которая по факту не оказывается. Или у гражданина стоят приборы учета (счетчики на коммунальные услуги), а ему считают по нормативам потребления.

Разобраться в подобных причинах помогут органы государственного жилищного надзора (жилищная инспекция), которые есть в каждом субъекте. Именно они осуществляют проверки по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, определению размера и внесению платы за коммунальные услуги. При этом осуществление контроля за организацией и осуществлением органами государственного жилищного надзора и органами муниципального жилищного контроля государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля отнесено к полномочиям главного государственного жилищного инспектора. Главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации является заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства А.В. Чибис.

Справка:
[1]Распоряжение Правительства РФ от 26 октября 2017 г. № 2353-р

Компания: ФАС
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