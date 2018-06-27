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Отраслевые новости: Россия

Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ

Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ

29 июня 2018, 11:56
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической, электротехнической и экологической темам проводится средивыпускников технических вузов с целью выявления и поощрения перспективных молодых специалистов в области электроэнергетики, раскрытия их потенциала, а также формирования отраслевого кадрового резерва.

Конкурс проводится под эгидой Молодежной секции РНК СИГРЭ, ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "СО ЕЭС". Оператором конкурса выступает Благотворительный фонд "Надежная смена".

К участию приглашаются бакалавры и магистры текущего года выпуска дневных отделений российских технических вузов.

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию по следующей ссылке. Регистрация на Конкурс продлится до 04 сентября 2018 года.

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами от Оргкомитета и приглашены к участию в Школе лидеров энергетики.

Работы победителей конкурса будут представлены на рассмотрение Техническому комитету РНК СИГРЭ. Участники, прошедшие отбор, представят свои доклады на крупнейшем мировом событии в области электроэнергетики – 48-ой сессии СИГРЭ в Париже, которая состоится в 2020 году.

Компания: РНК СИГРЭ
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