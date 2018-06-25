Решения ГК «ССТ» успешно функционируют на объектах нефтепровода «Восточная Сибирь –Тихий океан»

8 июня 2018 года с морского порта "Козьмино" в заливе Находка Приморского края отгружена рекордная 200-миллионная тонна нефти. Объекты одной из крупнейших и сложнейших нефтетрасс мира вот уже на протяжении 8 лет эффективно обогреваются решениями ГК "ССТ".

"ССТэнергомонтаж" (входит в ГК "ССТ") в рамках проекта "Восточная Сибирь – Тихий океан" поставила 40,5 км нагревательных кабелей общей мощностью 1 110 кВт, а также индукционно-резистивные системы обогрева (ИРСН-15000) длиной 8 км и мощностью 267 кВт. В число обогреваемых объектов входят морской нефтеналивной порт "Козьмино" и 18 нефтеперакачивающих станций, включая головную НПС "Тайшет".

Транспортная система "Восточная Сибирь – Тихий океан" протяженностью 5 тысяч километров является одной из крупнейших в мире нефтяных артерий. Ввод в эксплуатацию Восточного нефтепровода позволили экспортировать на мировые рынки нефть нового поколения ESPO (East Siberian – Pacific ocean).

Трубопровод с сибирским характером

Строительство первой очереди транспортной системы ("ВСТО-I") началось в 2006 году. 28 апреля на нулевом километре был сварен первый стык. В 2008 году стартовали работы по сооружению нефтепорта в бухте Козьмино, и за рекордные полтора года он был готов принять нефть на дальнейший экспорт.

Проект "ВСТО-I" продолжался и в период сибирских морозов. 28 декабря 2009 года был запущен в работу трубопровод длиной почти 3 км от нефтеперекачивающей станции "Тайшет" до "Сковородино". Нефть в огромных цистернах из города Сковородино в направлении Японского моря отправлялась по железной дороге.

Чтобы увеличить объемы поставок и ускорить процесс транспортировки нефти в порт "Козьмино", был запущен проект "ВСТО-II". В декабре 2012 года трубопроводная система была введена в эксплуатацию. В рамках проекта построен нефтепровод длиной свыше 2 тысяч километров с новыми нефтеперекачивающими станциями, реконструированы НПС "Сковородино", введен в эксплуатацию резервуарный парк объемом 500 тыс. м3, расширена пропускная мощность сооружений порта с объектами энергоснабжения и связи.

Восточный нефтепровод пересекает множество водных преград и проходит по районам вечной мерзлоты. Чтобы перекачиваемая нефть не замерзла в пути, применяются современные решения, среди которых электрообогрев. Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы оборудования и создания комфорта людей в суровых условиях наличие нагревательных кабельных систем на объектах приобретает первостепенное значение.

Свобода от вечной мерзлоты

Инжиниринговая компания "ССТэнергомонтаж" (входит в ГК "ССТ") в ходе строительства двух очередей транспортной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" обеспечила нефтеперекачивающие станции и порт "Козьмино" современными системами электрообогрева на основе скин-эффекта (ИРСН-15000), а также системами электрообогрева на основе резистивных кабелей MIC, LLS и саморегулирующихся кабелей НТР, ВТС, ВТХ.

По настоящий день системы электрообогрева "ССТэнергомонтаж" исправно функционируют и поддерживают бесперебойную работу насосных агрегатов в рабочем состоянии на 18 нефтеперекачивающих станциях, включая крупнейшую головную нефтеперекачивающую станцию "Тайшет" с резервуарным парком.

Системы "ССТэнергомонтаж" также обеспечивают бесперебойную работу еще одного стратегического объекта ВСТО — морского нефтеналивного порта "Козьмино". Здесь решения ГК "ССТ" применяются для обогрева нефтебазы, железнодорожной эстакады, причальных сооружений и коридора связи. Во время расширения порта "Козьмино" в 2010 году "ССТэнергомонтаж" поставила системы электрообогрева и теплоизоляции для площадок береговых и морских сооружений, теплоэнергетического оборудования, станций пожаротушения и хозяйственно-питьевого водоснабжения, железной эстакады на 74 вагономеста, площадки нефтебазы "Козьмино" и пункта приема нефти морского нефтеналивного порта.

Технологии тепла для ВСТО

Многолетний опыт и большой ассортимент решений позволяет "ССТэнергомонтаж" реализовывать проекты любой сложности, адаптируясь под конкретные потребности.

На большинстве объектов ВСТО, исходя из теплового расчета, применялся высокотемпературный резистивный кабель с минеральной изоляцией MIC. Его назначение — обогрев технологического оборудования в агрессивных средах и во взрывоопасных зонах. Нагревательный кабель специально разработан для эффективного и надежного использования в случаях, когда требуется поддерживать высокую рабочую температуру при высокой мощности тепловыделения. Кабель MIC обладает превосходной механической прочностью и высокой стойкостью к коррозии.

Для обустройства транспортной системы Восточного нефтепровода также применялись саморегулирующиеся нагревательные кабели НТР, ВТС, ВТХ производства ОКБ "Гамма". Они способны реагировать на температуру окружающей среды, уменьшая или прибавляя уровень тепловыделения.

Саморегулирующийся кабель не расходует лишнюю энергию, поэтому является энергоэффективным изделием. Основные элементы кабеля — две параллельные медные токопроводящие жилы, между которыми по всей длине расположена греющая часть из температурно-зависимого полупроводникового слоя (проводящей матрицы). Взрывобезопасность саморегулирующиеся кабелей ОКБ "Гамма" подтверждена международными сертификатами ATEX и IECEx.

Проверено годами

"ССТэнергомонтаж" не в первый раз участвует в реализации проектов ПАО "Транснефть". Решения ГК "ССТ" применялись для обогрева магистральных трубопроводов "Куюмба – Тайшет" и "Заполярье – Пурпе".

"Стратегическое партнерство с нашими коллегами из “Транснефти” открывают возможность создавать уникальные комплексные решения, полностью адаптированные на бесперебойную работу в суровых климатических условиях. Трубопроводная система "Восточная Сибирь – Тихий океан" — один из показательных примеров эффективного сотрудничества. Мы гордимся вкладом, который мы вносим в проекты ПАО “Транснефть” и надеемся на развитие нашего сотрудничества", —заключает Валерий Тюлюканов, директор по производству, "ССТэнергомонтаж".