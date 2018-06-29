Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании начали реконструкцию тепломагистрали на Сортировке

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) начали реконструкцию тепломагистрали М-6 по ул. Таватуйской. Замене подлежит участок трубопровода диаметром 500 мм от ул. Надеждинской до ул. Сортировочной протяженностью 1590 метров. В эксплуатации он с 1986 года, за последние три года аварийно-восстановительные бригады ЕТК устранили на нем шесть повреждений. Этот участок теплосети постоянно подтапливается грунтовыми водами, что приводит к интенсивной коррозии металла трубопровода и запорной арматуры, снижению температуры теплоносителя.

От излишней влаги новые трубы защитит пенополиуретановая изоляция с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК). Это позволит эффективно контролировать состояние трубопровода и поможет оперативно определять места дефектов. Техническое перевооружение энергетики проводят по программе Т Плюс "Re:Конструкция 2018". Реализация проекта обеспечит требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, повысит надёжность и качество теплоснабжения потребителей, снизит затраты на содержание тепловых сетей.

В настоящее время на объекте расставлены ограждения, начат монтаж временного трубопровода - по нему будет поступать горячая вода к потребителям во время ремонтных работ. После завершения строительства на объекте будет восстановлено благоустройство территории.

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