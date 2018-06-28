Специалисты "Свердловэнерго" предупреждают: в области действуют мошенники, производящие незаконную замену электросчетчиков

В энергокомпанию стали поступать обращения жителей городского округа Сухой Лог. Некая организация, выдающая документы от имени обособленного подразделения ООО "Электросервис" предлагала жителям услуги по замене счетчиков электроэнергии ввиду их якобы неисправности. При этом мошенники представлялись сотрудниками электросетевой компании, действовали настойчиво, пугая дополнительными затратами и штрафами.

Уважаемые жители Свердловской области!

Организация ООО "Электросервис" не является представителем ОАО "МРСК Урала" и не имеет с электросетевой компанией никаких договорных отношений, в том числе с целью проведения работ по замене счетчиков!

Сотрудники ОАО "МРСК Урала" имеют удостоверения установленной формы, спецодежду. Личность работающих всегда можно удостоверить по телефону диспетчера электросетей.

Кроме того, помните, что законодательство в сфере электроэнергетики требует от потребителя заблаговременного уведомления сетевой и (или) энергосбытовой организации о планируемых работах с приборами учета, в том числе работах по их замене. Срыв пломб и другие работы с приборами учета без согласования с сетевой и (или) энергосбытовой организацией незаконны. Это грозит потребителю выставлением счета за безучетное потребление и наложением административного штрафа.