"Техническая инспекция ЕЭС" и Системный оператор повышают надежность РЗА в Единой энергосистеме России

Специалисты АО "Техническая инспекция ЕЭС" приступили к проведению проверок работоспособности устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) по программе, разработанной совместно с АО "СО ЕЭС".

Проверки устройств РЗА на объектах электроэнергетики АО "Техническая инспекция ЕЭС" осуществляет с 2010 года в рамках проверок технического состояния электрических станций и сетей, в том числе технического аудита. С апреля 2018 года специалисты уделяют повышенное внимание работоспособности устройств РЗА с целью предупреждения аварий, происходящих по причине неправильной работы устройств релейной защиты. Обновленная программа проверок разработана АО "Техническая инспекция ЕЭС" при участии специалистов Системного оператора. Работа ведется в тесном взаимодействии с Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России.

Релейная защита и автоматика, установленная на объектах энергетики, – одна из важнейших составляющих системы управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России. Надежная работа защит входит в число ключевых факторов поддержания высокого уровня надежности энергосистемы. Проблема поддержания надлежащего уровня эксплуатации РЗА в последние годы неоднократно поднималась на всероссийских совещаниях по подготовке и итогам прохождения осенне-зимних периодов под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака. Так, на последнем из них в апреле 2018 года был отмечен стабильный рост доли аварий, произошедших по причине неправильной работы устройств релейной защиты. По итогам 2017 года по этой причине произошло более половины аварий (51,1%), имевших значительные негативные последствия для функционирования энергосистемы страны.

Проверка работоспособности РЗА стала новым важным направлением деятельности АО "Техническая инспекция ЕЭС". Привлечение специалистов компании к этому процессу позволяет применять накопленный компанией многолетний опыт технического аудита энергообъектов и уникальные компетенции ее специалистов для повышения надежности ЕЭС России.

Анализ фактического состояния эксплуатации устройств РЗА будет взят за основу при подготовке предложений по разработке и внесению изменений в нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию по вопросам организации эксплуатации устройств РЗА на объектах электроэнергетики. Предложения сформирует специальная рабочая группа, созданная в соответствии с приказом Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Бориса Аюева из сотрудников "Технической инспекции ЕЭС" и Системного оператора.

Кроме того, также при активном участии специалистов АО "СО ЕЭС" в АО "Техническая инспекция ЕЭС" развивается новая компетенция по оказанию услуг субъектам электроэнергетики в части организации эксплуатации устройств РЗА путем разработки документов, учитывающих специфику функционирования РЗА в конкретных энергосистемах. Данная компетенция позволит субъектам электроэнергетики существенно минимизировать риски авариных отключений оборудования, связанных с неправильным действием устройств РЗА, а отрасли в целом – снизить риски развития системных аварий по этой причине.