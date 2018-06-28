В фундамент здания Усть-Джегутинской МГЭС уложен первый бетон

В фундаментную плиту здания Усть-Джегутинской малой ГЭС, возводимой РусГидро в Карачаево-Черкесии, уложен первый бетон. Интенсивные строительные работы ведутся на всех объектах будущей электростанции.

Сегодня на стройплощадке Усть-Джегутинской МГЭС произведен вынос всех инженерных коммуникаций, подготовлены котлованы под все основные сооружения. Ведется монтаж промежуточных опор напорного трубопровода, изготавливаются металлоконструкции трубопровода. Под защитой временных перемычек возводится фундамент водоприемника и рыбозащитного устройства. Ведется изготовление и доставка на стройплощадку закладных частей гидротурбин. Законтрактовано изготовление электротехнического и вспомогательного оборудования.

Усть-Джегутинская малая ГЭС расположена вблизи сооружений существующего с 1960-х годов водохозяйственного гидроузла на реке Кубань, и будет использовать энергию воды, которая в настоящее время пропускается через водосброс. Мощность Усть-Джегутинской МГЭС составляет 5,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 25,6 млн кВт·ч. Проект станции предусматривает возможность строительства второй очереди, что в перспективе позволит увеличить мощность ГЭС до 8,4 МВт. Проект реализуется по итогам отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, что обеспечивает его окупаемость.

Инвестиционная программа Группы РусГидро включает ряд проектов по строительству малых ГЭС в Северо-Кавказском регионе, прошедших отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Это Усть-Джегутинская МГЭС и Красногорские МГЭС в Карачаево-Черкесии, Барсучковская МГЭС в Ставропольском крае, Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии. В конце 2017 года было завершено строительство малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии.