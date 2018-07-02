АО "Севкавказэнерго" обнародовало антирейтинг крупнейших должников среди исполнителей коммунальных услуг

Управляющие компании и товарищества собственников жилья Северной Осетии продолжают наращивать долги за потребленную электроэнергию. К такому выводу пришли в АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети"), которое осуществляет энергоснабжение порядка 300 организаций, обслуживающих многоквартирные дома республики. Из них исправно оплачивают счета за энергоресурсы менее 20% компаний. Суммарная задолженность всех организаций – исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) по состоянию на 1 июня текущего года уже превысила 300 млн рублей. При этом цифра продолжает расти угрожающими темпами. В отдельные месяцы уровень реализации среди данной категории потребителей не достигает отметки в 25%.

Большинство ИКУ не могут рассчитаться с гарантирующим поставщиком по причине высоких расходов электроэнергии на общедомовые нужды. Как показала практика, установленный в регионе норматив потребления не покрывает фактически израсходованную жителями электроэнергию. В результате граждане оплачивают потребление в пределах норматива, а исполнители коммунальных услуг вынуждены накапливать задолженность перед гарантирующим поставщиком или снижать качество оказываемых жилищных услуг.

Как отмечает исполняющий обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрей Ерешкин, при сложившихся обстоятельствах ИКУ необходимо регулярно проводить мероприятия, направленные на снижение общедомового потребления электроэнергии. "Для этого в местах общего пользования рекомендуется установить датчики движения, организовать одновременный съем показаний, установить энергосберегающее оборудование. В свою очередь, сами собственники могут принять решение об оплате потребления электроэнергии в местах общего пользования по показаниям общедомовых приборов учёта. Это должно позитивно сказаться на качестве оказываемых обслуживающей организацией услуг", - подчеркнул руководитель энергокомпании.

АО "Севкавказэнерго" составило антирейтинг крупнейших должников среди исполнителей коммунальных услуг на 1 июня 2018 г.:

МУП "Владикавказская муниципальная управляющая организация" - 18,4 млн руб.;

ООО "Сармат" - 17,5 млн руб.;

ООО "Владикавказское Домоуправление № 5" - 14,5 млн руб.;

ООО "Владикавказское Домоуправление № 1" - 13,9 млн руб.;

ООО "Комфорт ЖКУ" - 13,8 млн руб.;

ООО ДУ 15 - 11,1 млн руб.;

ООО "Жилкомсервис" - 10,6 млн руб.;

ООО "Коммунальный сервис" - 7,9 млн руб.;

ООО "Владикавказское Домоуправление № 7" - 7,7 млн руб.;

ООО "Владикавказское домоуправление" - 7,4 млн руб.;

ООО "Жилкомсервис" - 7,3 млн руб.;

ООО "ИЦ" - 6,8 млн руб.;

ООО "Владикавказское Домоуправление № 2" - 6 млн руб.;

ООО "Управляющая компания "Коммунальные услуги" - 5,8 млн руб.