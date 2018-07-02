Алтай принимает сибирских энергетиков: в Барнауле стартовали соревнования профессионального мастерства МРСК Сибири

Со 2 по 6 июля в Барнауле пройдут соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети"). Лучшие бригады компании из девяти регионов – Республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей, собрались на учебном полигоне филиала "Алтайэнерго" в селе Зудилово, чтобы принять участие в состязаниях профессионального мастерства.

Участникам предстоит пройти семь этапов. Это демонстрация основных знаний и навыков энергетиков, которые им приходится применять в своей работе. Сибиряки - энергетики будут сдавать интеллектуальный экзамен на знание правил охраны труда, менять поврежденный изолятор на опоре, ликвидировать пожар в охранной зоне ЛЭП, спасать пострадавшего при поражении электрическим током, роль которого традиционно исполняет тренажер по имени "Гоша".

Соревнования профессионального мастерства в МРСК Сибири проводятся ежегодно, каждый раз на базе одного из филиалов. В этом году честь принимать участников столь важного события выпала "Алтайэнерго". Это дает прекрасную возможность сотрудникам из разных регионов обменяться передовым опытом, научиться у своих коллег чему-то новому и отточить профессиональные навыки безопасного выполнения работ. Познакомиться с навыками персонала МРСК Сибири приехали и коллеги из Новосибирска и Томска.

- Символично, что соревнования проходят на территории Алтайского края, - сказал в приветственном слове генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов, - Всего неделю назад здесь бушевал сильнейший ураган. Последствия для электросетевого комплекса были ликвидированы в максимально короткие сроки как раз благодаря профессионализму и самоотверженному труду алтайских энергетиков. Эти события в очередной раз стали подтверждением высокого профессионализма, неравнодушия, ответственности, готовности справиться с любой ситуацией нашего персонала.

В церемонии открытия соревнований, которая состоялась 2 июля, приняли участие генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов и заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

- Всем участникам соревнований успехов на этапах, положительных эмоций, честной борьбы, - отметил Виктор Мещеряков. - А судьям желаю беспристрастного судейства в предстоящие дни состязаний.

Среди гостей в этот день на полигоне были бойцы "Энергоотряда". Это студенты профильных отделений алтайских вузов, которые являются участниками уникального проекта МРСК Сибири. Уже шестой год энергетики на один месяц принимают в штат будущих коллег, чтобы ребята смогли узнать о профессии, поработав на предприятии. В этом году энергоотрядовцам предоставлена уникальная возможность увидеть, как работают лучшие энергетики всей Сибири.