Амурские электрические сети контролируют паводковую ситуацию вблизи энергообъектов

Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" в ежедневном режиме ведет мониторинг уровня рек в регионе. Бригады энергетиков два раза в день проверяют состояние подтопленных опор. Разлившиеся реки Белая, Чергаль в Серышевском, Свободненском, Ромненском районах, скопившаяся вода в низменных местах подтопили опоры линий электропередачи на 20-50 см. На сегодняшнее утро в воде находится 42 опоры.

В настоящее время паводковая ситуация стабилизируется, подтопление не представляет угрозу электроснабжению населенных пунктов.

- Ежегодно мы реализуем программу, которая позволяет максимально обезопасить энергетическую инфраструктуру региона от возможного разгула стихии, - рассказывает главный инженер филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александр Воробьев. – Во всех подразделениях создан аварийный запас необходимых материалов. Для оперативной ликвидации возможного аварийного отключения из-за падения опор в затопленной местности мы подготовили так называемые "плавающие" опоры. Эти сборные конструкции из дерева устанавливают в тех затопленных местах, где невозможно до зимы поставить постоянные железобетонные опоры. Постоянно контролируется паводковая ситуация, организовано взаимодействие с муниципальными органами власти и оперативными службами.