Аномальная жара Астраханской области привела к резкому росту нагрузки на электрооборудование. Энергетики устраняют нарушения

С первых минут технологического сбоя в работе энергооборудования в г. Астрахани энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Высокая температура воздуха, которая держится в Астраханском регионе уже продолжительное время, привела к резким увеличениям нагрузки, и, как следствие, к повреждению 4 кабельных участков, питающих улицы Савушкина, 28 Армии, Татищева.

Сейчас в аварийно-восстановительных работах задействованы 16 бригад в составе 40 человек и 16 единиц техники. На данный момент к месту аварии направлены 3 передвижных генератора для подключения бытовых потребителей, завершить работы планируется вечером сегодняшнего дня.

Астраханские энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Диспетчерские службы филиала взаимодействуют с представителями местных администраций для оперативного получения точных сведений, информирования потребителей о ходе восстановительных работ. Для потребителей действует круглосуточный телефон "горячей линии" 8-800-100-70-60.