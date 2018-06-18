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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Аномальная жара Астраханской области привела к резкому росту нагрузки на электрооборудование. Энергетики устраняют нарушения

Аномальная жара Астраханской области привела к резкому росту нагрузки на электрооборудование. Энергетики устраняют нарушения

2 июля 2018, 15:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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С первых минут технологического сбоя в работе энергооборудования в г. Астрахани энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Высокая температура воздуха, которая держится в Астраханском регионе уже продолжительное время, привела к резким увеличениям нагрузки, и, как следствие, к повреждению 4 кабельных участков, питающих улицы Савушкина, 28 Армии, Татищева.

Сейчас в аварийно-восстановительных работах задействованы 16 бригад в составе 40 человек и 16 единиц техники. На данный момент к месту аварии направлены 3 передвижных генератора для подключения бытовых потребителей, завершить работы планируется вечером сегодняшнего дня.

Астраханские энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Диспетчерские службы филиала взаимодействуют с представителями местных администраций для оперативного получения точных сведений, информирования потребителей о ходе восстановительных работ. Для потребителей действует круглосуточный телефон "горячей линии" 8-800-100-70-60.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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