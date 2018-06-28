Команда "Росэлектроники" выступит на молодежном форуме "Инженеры будущего 2018"

Для участия в Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего 2018", который пройдет с 10 по 21 июля в Ульяновской области, холдинг "Росэлектроника" сформировал команду, в которую вошли молодые специалисты и ученые, работающие на предприятиях холдинга, а также студенты и преподаватели опорных вузов. По сложившейся традиции, компания подготовила образовательную программу в рамках факультета радиоэлектроники. Программа факультета, рассчитанная на 150 человек, ориентирована на освоение слушателями современных инновационных подходов к решению инженерных задач в области радиоэлектроники.

"Одна из наших приоритетных целей – сформировать поколение молодых профессионалов с инновационным мышлением. И я уверен, что форум "Инженеры будущего" станет для молодых специалистов событием, которое обогатит их инженерное мышление, расширит кругозор и поможет в дальнейшей работе", – прокомментировал первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

На форуме "Инженеры будущего-2016" команда холдинга "Росэлектроника" заняла второе место в общекомандном зачете. Основой успеха, по мнению Владимира Гутенева, явились не только знания, опыт и блестящая подготовка молодых специалистов холдинга, но и системный, комплексный подход к реализации корпоративной молодежной политики со стороны руководства компании.

Факультет радиоэлектроники на площадке летнего образовательного лагеря будут представлять высококвалифицированные специалисты, в том числе профессора ведущих вузов, лучшие сотрудники известных технологических компаний, в частности АО "Аскон" (разработчик решений для автоматизации производства), российские представители иностранных компаний Synopsys, Keysight Technologies и National Instruments. Также в рамках факультета "Росэлектроники" состоится очный этап и финал открытого корпоративного конкурса "Радиоэлектроника будущего", направленного на выявление и поддержку прорывных проектов инженеров в области радиоэлектроники.

Напомним, форум "Инженеры будущего" – мероприятие федерального уровня, в его работе принимают участие руководители органов государственной власти и структур, курирующих промышленное развитие России. В 2015 году форум был включен в утвержденный правительством план мероприятий по популяризации трудовой деятельности рабочих и инженерно-технических профессий среди молодежи.

За семь лет в форуме приняли участие около 12 тыс. участников. Ежегодно на него съезжаются представители около 400 промышленных компаний и 85 вузов из 60 регионов Российской Федерации. Официальными организаторами форума выступают Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи и Лига содействия оборонным предприятиям.