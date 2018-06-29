"Мособлэнерго" открыло единый диспетчерский центр в Клину

1 июля 2018 года начал работу единый территориальный диспетчерский центр АО "Мособлэнерго" по управлению электрическими сетями и подстанциями Клинского, Истринского, Солнечногорского и Талдомского районов Московской области.

Новая диспетчерская открыта на базе Клинского филиала компании. Номер телефона для потребителей АО "Мособлэнерго", проживающих в Клинском, Истринском, Солнечногорском и Талдомском районах – единый контакт центр АО "Мособлэнерго" 8(495) 995-00-99, а также телефон диспетчера 8(496) 242-55-13.

"Создание единого территориального диспетчерского центра позволит не только оптимизировать работу наших диспетчеров в Клину, Истре, Солнечногорске и Талдоме, но и обеспечит их взаимозаменяемость, улучшит контроль над состоянием электрических сетей, сократит время реагирования при аварийных ситуациях и обращениях граждан", - сказал директор департамента оперативно-технологического управления АО "Мособлэнерго" Сергей Иванцов.

В период подготовки к открытию единой диспетчерской, компанией проведена работа по переподготовке и обучению персонала диспетчерского центра Клинского филиала, организованы автоматизированные рабочие места, налажены линии диспетчерской связи, оповещены потребители и смежные электросетевые организации.

Единый диспетчерский центр в Клину создан в рамках работы по оптимизации оперативно-диспетчерского управления компании.