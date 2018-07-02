Специалисты Кубаньэнерго стали победителями краевого конкурса профмастерства

29 июня т.г. в Краснодаре подвели итоги краевого конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей". Лучшей признана команда специалистов ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети").

Соревнования проходили 28-29 июня т.г на учебном полигоне УДПО "Энергетический институт повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго".

В конкурсе принимали участие сотрудники предприятий ТЭК и ЖКХ Краснодарского края: "НЭСК-Электросети", "Светосервис-Кубань", "Роснефть-Краснодарнефтегаз" и "Кубаньэнерго".

Энергетики состязались на семи этапах в разных дисциплинах: смотр бригад на соответствие правилам и нормам, освобождение пострадавшего от действия электрического тока на опоре воздушной линии электропередачи и оказание пострадавшему первой помощи, проверка теоретических знаний, замена рубильника 0,4 кВ на трансформаторной подстанции, замена дефектного изолятора 10 кВ на линии электропередачи с использованием гидроподъемника и тушение пожара.

Команду Кубаньэнерго представляли сотрудники Тихорецких электрических сетей: мастер сетевого участка Алексей Черкасов, электромонтеры Игорь Чугай и Андрей Лисогор, водители Александр Сотников, Александр Трифанов и Сергей Степаненко.

− В прошлом году мы с ребятами из нашего филиала впервые принимали участие в соревнованиях такого уровня и стали лучшими среди крупнейших энергетических организаций края. Мы рады, что в нынешнем году нам снова доверили защищать честь Кубаньэнерго на краевом уровне, и еще больше рады, что мы смогли закрепить прошлогодний результат и снова стали победителями, – рассказывает капитан команды, мастер сетевого участка Тихорецких электросетей Кубаньэнерго Алексей Черкасов. – Соревноваться было нелегко, соперники были достойно подготовлены.