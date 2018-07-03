Испытания теплосетей без проблем для Чемпионата мира

Несмотря на проведение игр Чемпионата мира по футболу специалисты Самарского филиала "Т Плюс" и "Предприятия тепловых сетей" уже ведут подготовку теплосетей областного центра к будущей зиме. По состоянию на 2 июля, энергетики при помощи опрессовочных машин провели локальные гидравлические испытания 37 км коммуникаций в Промышленном, Кировском и Советском районах.

Использование мобильной опрессовочной техники имеет два важнейших преимущества: сокращение сроков проведения опрессовок (не более суток) и повышение эффективности испытаний (испытания на каждом участке продолжаются до тех пор, пока не будут выявлены все слабые места и устранены все повреждения). Мощностей автономных опрессовочных мобильных центров (АОМЦ) достаточно для проверки повышенным давлением теплоносителя на тепловых сетях, от которых подключено от 10 до 50 многоквартирных жилых домов.

Стоит отметить, что локальные опрессовки затронут лишь ряд участков, находящихся на контроле энергетиков. В планах теплоэнергетиков проверить таким способом около 142 км теплосетей Самары. Для того, чтобы охватить все теплосетевое хозяйство Самары, специалистам "ПТС" потребуется провести традиционные гидравлические испытания от теплоисточников. Напомним, что в связи с проведением игр Чемпионата Мира по футболу, в 2018 году эти испытания перенесены на июль. В частности, с 16 по 19 июля будут проверяться повышенным давлением тепловые сети от Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. С 23 по 26 июля – Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.

Особое внимание работниками "Предприятия тепловых сетей" будет уделено восстановлению благоустройства после проведения ремонтных работ.

