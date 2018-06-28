"ЭМ-КАБЕЛЬ" вместе с ЧМ 2018

Чемпионат Мира по Футболу — главное событие в мировом спорте, которое проходит один раз в четыре года. Именно в России в 2018 году проходит мировое первенство, в котором принимают участие лучшие команды из 32 стран мира. Принимают гостей Кубка мира 11 городов: Москва, Санкт- Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.

Двадцать первый чемпионат затронул не только рьяных болельщиков этого вида спорта, но даже тех, кто не отличает Роналдо от Рональду, а угловой от штрафного — ведь наша страна впервые принимает у себя мундиаль, и это большое событие для всех.

Без сомнения, Кубок мира 2018 года войдет в историю не только российского, но и мирового футбола. Ведь это первый чемпионат, проводимый — номинально — в Восточной Европе, и пока единственный, матчи которого проводятся в одной стране, но при этом на территории Европы и Азии.

Саранск - самый маленький из принимающих городов, но посетившие его болельщики из разных стран мира и городов России, которых насчитывается свыше 300 000 человек, уже называют столицу Мордовии очень красивым, уютным и гостеприимным городом. На стадионе "Мордовия Арена" состоялось четыре отборочных матча: 16 июня Перу-Дания (0:1), 19 июня Колумбия-Япония (1:2), 25 июня Иран-Португалия (1:1), 28 июня Панама-Тунис (1:2). На период проведения игр вместимость стадиона достигла более 42 000 зрителей.

Разноцветное море болельщиков со всего света наводнило города ЧМ-2018. Праздничные гуляния стерли языковые барьеры и объединили всех в одну футбольную семью.

Мы гордимся, что "ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в подготовке к столь важному событию мирового уровня. Продукция нашего завода поставлена на стадионы, на полях которых лучшие футбольные команды борются за Кубок мира: "Мордовия Арена" в Саранске, "Открытие Арена" в Москве, "Стадион Зенит" в Санкт-Петербурге, "Волгоград Арена" в Волгограде, "Самара Арена" в Самаре и "Стадион Нижний Новгород" в Нижнем Новгороде.