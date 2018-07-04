Команды преодолели экватор межрегиональных соревнований профессионального мастерства

В среду, 4 июля 2017 года, 20 команд-участниц соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжили борьбу за победу.

Лучшие технические специалисты отрабатывали навыки, необходимые для эффективной и безопасной работы по эксплуатации линий электропередачи 110 кВ. Спектр задач, которые команды-участницы должны были решить в рамках конкурсных заданий, обширен: от замены дефектного изолятора на опоре ВЛ 110 кВ до ликвидации пожара в охранной зоне воздушных линий электропередачи.

К экватору соревнований команды-участники успели попробовать себя в соединении анкерной петли на опоре ВЛ 110 кВ, в измерении сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ, в спасении пострадавшего (манекена) от действия электрического тока, эвакуации пострадавшего с траверсы металлической опоры ВЛ 110 кВ, оказании первой помощи. На данный момент, по итогам прохождения пяти этапов, лидируют команды филиалов "Брянскэнерго" (МРСК Центра) и "Нижновэнерго" (МРСК Центра и Приволжья).

Напомним, что в течение недели 80 лучших специалистов в составе 20 команд, представляющих все филиалы компаний, примут участие в конкурсных испытаниях на семи этапах. Все конкурсные задания основываются на элементах повседневной деятельности энергетиков по обеспечению надежной и бесперебойной работы сетей.

Подводить итоги еще рано, и тем не менее уже очевидно, что все команды выступают очень профессионально и технически грамотно, работают на этапах слаженно и с полной самоотдачей.

После прохождения командами всех этапов соревнований будут определены лидеры, которые представят энергосистемы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья на всероссийских соревнованиях дочерних компаний ПАО "Россети".