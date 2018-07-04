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Отраслевые новости: Энергетика

Оренбургские теплоэнергетики восстанавливают благоустройство города

Оренбургские теплоэнергетики восстанавливают благоустройство города

4 июля 2018, 14:30
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Специалисты Оренбургских тепловых сетей восстановили благоустройство 264 участков после проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

Всего с начала летней ремонтной кампании восстановлено 2 тысячи квадратных метров дорожного покрытия и почти 3 тысячи квадратных метров газонов.

На благоустройство после проведения земляных работ в 2018 году Оренбургский филиал "Т Плюс" планирует потратить более 13 миллионов рублей. Причем, часть участков будет облагорожена с улучшением изначального состояния территории.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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