Оренбургские теплоэнергетики восстанавливают благоустройство города

Специалисты Оренбургских тепловых сетей восстановили благоустройство 264 участков после проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

Всего с начала летней ремонтной кампании восстановлено 2 тысячи квадратных метров дорожного покрытия и почти 3 тысячи квадратных метров газонов.

На благоустройство после проведения земляных работ в 2018 году Оренбургский филиал "Т Плюс" планирует потратить более 13 миллионов рублей. Причем, часть участков будет облагорожена с улучшением изначального состояния территории.

