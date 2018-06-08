Уже завтра свои двери откроет Московский областной форум "Эффективный регион"

Торжественное открытие деловой и выставочной программы пройдет с участием: Министра ЖКХ МО – Е.А. Хромушина, Председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области – Н.С, Ушаковой, Начальника управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России – А.Г. Матюхина, Помощника депутата ГД ФС РФ, секретаря секции "Импортозамещение в ТЭК" - М.В. Мироновой, Члена экспертного совета при правительстве РФ – Р.Х. Артикова, Генерального директора Ассоциации "Мособлтеплоэнерго" - М.Б. Рыбальченко, Исполнительного директора Ассоциации водоснабжения и водоотведения МО – С.А. Гафаровой.

Форум разделён логически на две части - тарифное регулирование и повышение эффективности сферы ЖКХ. По итогам, будет сформирована резолюция с предложениями, которая будет направлена в профильные министерства. Утверждены спикеры и доклады в формирующейся программе (Ростелеком, Сбербанк России, Мытищинская теплосеть, Коммунальные системы Московской области, Щелковские межрайонные очистные сооружения, Мосэнергосбыт, Росатом и другие).

Московский областной форум "Эффективный регион" - это новый формат региональной площадки для обмена опытом, выявления проблем и их решения, для демонстрации современных технологий используемых на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. При поддержке Правительства Московской области были приглашены к участию представители всех муниципальных образований. Крупные ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и эксперты. Для решения задачи были собраны предложения от предприятий для внесения изменений в действующее законодательство в сфере нормирования и тарифного регулирования. Вопросы по организации и участию до сих пор собираются.

Экспоненты и Партнеры форума продемонстрируют современные решения и расскажут об эффективности их внедрения. Выставочная экспозиция с ведущими предприятиями рынка. Компания "АТОН", НТЦ "АРГО" г. Иваново, "АйСиБиКом", "Тепловодомер", "Л-Старт", "яЭнергетик.рф". Предприятия способные внедрять самые эффективные решения для ресурсоснабжающих организаций.

В рамках программы форума запланирована экскурсия на МУП "Теплосеть" городского округа Домодедово и МУП "Домодедовский Водоканал", для ознакомления с уже внедренными системами мониторинга и диспетчеризации.

Дата и место проведения: 5-6 июня 2018 г. Атлас Парк Отель

Подробную информацию вы можете найти на сайте: www.mosregforum.ru и http://mspp-center.ru/index.php/ru/effektivnyj-region