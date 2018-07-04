В Астраханской области больше всего воруют электричество в Приволжском и Черноярском сельских районах, Кировском, Советском и Ленинском районах Астрахани

Наибольшее количество фактов хищения электроэнергии выявлено в Черноярском, Приволжском и Центральном районах электрических сетей (РЭС) в результате регулярных проверок, которые проводят специалисты астраханского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети").

Неудивительно, что именно в этих РЭСах, а это территории Приволжского и Черноярского сельских районов, Кировский, Советский и часть Ленинского района Астрахани, зафиксировано наибольшее количество жалоб потребителей на перепады напряжения в сети. Именно безучетное потребление электроэнергии зачастую и приводит к снижению качества электроснабжения, выходу из строя бытовой техники. В результате от преступных действий энерговоров страдают добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию.

Всего за пять месяцев текущего года специалисты МРСК Юга выявили 793 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом более 36 млн кВт/ч. Столько электроэнергии потребляет вся Астраханская область на протяжении шести дней.

В 2018 году по актам безучетного потребления судами различных инстанций рассмотрено 38 дел о взыскании задолженностей с нарушителей, не пожелавших добровольно оплатить ворованную электроэнергию. В общей сложности энерговорам астраханской области предстоит заплатить свыше 14,3 млн руб. Исковые требования по 24 актам на сумму 4,9 млн руб. уже удовлетворены. В настоящее время ведется рассмотрение дел еще по 52 актам безучетного потребления.