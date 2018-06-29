Legrand запускает новый продукт – ИБП Keor Multiplug

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, представляет линейно-интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП) Keor Multiplug для домашнего использования и малого бизнеса. Модель позволит обеспечить максимально стабильную работу для подключенного оборудования даже на территориях с частыми перебоями электросигнала.

Основным преимуществом нового Keor Multiplug по сравнению с предыдущей версией является функция стабилизации напряжения ИБП. Автоматический регулятор напряжения (AVR) улучшает выходной сигнал без перехода на работу от аккумуляторной батареи (АКБ), что позволяет значительно увеличить срок службы устройства и избежать нежелательных перезагрузок системы, вызванных проблемами с электропитанием. Новый функционал позволит применять ИБП Keor Multiplug в помещениях с плохим качеством электроэнергии, обеспечивая стабильное питание нагрузки. Внутренняя аккумуляторная батарея позволяет обеспечить необходимое время автономной работы для безопасного выключения нагрузок и сохранения данных.

Как и предыдущая модель Keor Multiplug, новый ИБП подойдет для безопасного подключения аудио- и видеоаппаратуры в домашних условиях, для резервирования компьютерной техники на рабочих местах в офисах, загородных домах и квартирах. ИБП оснащен дополнительным разъемом USB для удобной зарядки мобильных устройств. Продукт выполнен в современном ярком стиле, предполагающем как горизонтальную, так и вертикальную установку. При этом ценовое предложение остается идентичным предыдущей версии.

"Одной из главных задач Legrand является обеспечение функциональности, удобства и комфорта конечного пользователя. Мы стремимся сделать нашу продукцию наиболее эргономичной, при этом максимально снизить расходы на потребление электроэнергии и обеспечить бесперебойную работу оборудования в любых условиях. Мы уверены, что новый продукт Keor Multiplug позволит нам стать еще на шаг ближе к достижению этой цели и предоставить клиентам Legrand желаемый результат" – прокомментировал Игорь Ермаков, Директор по продуктовому маркетингу Legrand Россия и СНГ.

Линейно-интерактивный ИБП Keor Multiplug - это стабильность, надежность и гарантия качества работы электрооборудования. Продукт Keor Multiplug уже доступен в продаже. В ближайший год Группой Legrand планируется выпуск новых ИБП, предназначенных для разных задач и групп потребителей. Продукция и решения Группы Legrand широко применяются как в жилых помещениях, так и в зданиях административного, коммерческого и промышленного секторов.