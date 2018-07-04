"Брянскэнерго" и "Нижновэнерго" - победители соревнований профессионального мастерства МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья

В Республике Марий Эл завершились соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

В течение шести дней на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" бригады из 20 российских регионов демонстрировали навыки, необходимые для эффективной и безопасной работы при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ. Спектр задач, которые решали в рамках конкурсных заданий команды-участницы, обширен: от замены дефектного изолятора на опоре ВЛ 110 кВ до действий в экстренных ситуациях, таких как, ликвидация возгорания в охранной зоне ВЛ 110 кВ или спасения попавшего под напряжение человека.

По итогам прохождения всех конкурсных этапов лучший результат среди команд ПАО "МРСК Центра" показали специалисты "Брянскэнерго", занявшие первое место. Второе место отошло бригаде "Костромаэнерго". Тройку лидеров замыкает команда "Тамбовэнерго".

Как отметил на торжественной церемонии закрытия соревнований первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Александр Пилюгин, завершившееся состязание стало очередным шагом к консолидации лучшего профессионального опыта и выработке единого эффективного подхода к обеспечению надежного электроснабжения потребителей 20 регионов центральной России и Приволжья.

Среди команд, представляющих энергосистему девяти регионов ответственности ПАО "МРСК Центра и Приволжья", наивысший балл получил филиал "Нижновэнерго". На втором месте – "Кировэнерго". Бригада "Мариэнерго" заняла третье место.

Также в специальных номинациях были отмечены бригада филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - как лучшая команда реаниматоров, команда филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" поощрена за лучшее знание правил. Дмитрий Кулишин из "Воронежэнерго" и Михаил Анисимов из "Кировэнерго" признаны лучшими электромонтерами. В номинации "Лучшими мастер" победителями признаны Дмитрий Глушков из "Тамбовэнерго" и Олег Гребеник из "Кировэнерго". Лучшей судейской бригадой признана судейская бригада четвертого этапа в составе Николай Кубрак, Анатолий Новожилов и Александр Лукичев.

- Все команды демонстрировали хороший уровень подготовки, - отметил главный судья соревнований, заместитель главного инженера – начальник Департамента производственной безопасности и производственного контроля ПАО "МРСК Центра" Юрий Игнатенко. - Это говорит о том, что наши сотрудники имеют высокую квалификацию и способны оперативно и качественно решать стоящие перед сетевой отраслью задачи.

Напомним, команды-победители представят энергосистемы "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья" на всероссийских соревнованиях профмастерства дочерних компаний ПАО "Россети", открытие которых состоится в конце июля текущего года.