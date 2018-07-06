Орская ТЭЦ-1 готовится к зиме

На Орской ТЭЦ-1 в самом разгаре подготовка к следующему отопительному сезону: проводится диагностика оборудования, обследование зданий и сооружений, ревизия и ремонт насосного оборудования, схем технологической защиты и сигнализации.

Технический директор станции Андрей Мужиков рассказал, что в ходе ремонтной программы уже отремонтированы котлоагрегаты №10, 12, 13 - заменены их дефектные детали и узлы.

Огромная работа по капитальному ремонту турбоагрегата №11 была сделана специалистами ремонтной организации Чебоксарского филиала АО "ЭнергоремонТ Плюс".

Проведена чистка бойлерных установок турбин №9, 11, отревизированы сетевые насосы. Установлены новые насосы на перекачку обессоленной воды и воды для подпитки теплосети. Заменен коллектор производственного отбора, по которому подаётся пар для промышленных предприятий.

Выполняется большая работа по ремонту трубопроводов внутристанционной теплосети, в ходе которой дефектные участки меняются на новые. В общей сложности на станции будет заменено 1,6 км магистральных трубопроводов, что составляет треть общей протяженности внутристанционных теплосетей.

По словам Андрея Андреевича, это масштабное мероприятие – часть программы по уходу от летних отключений горячей воды, связанных с ремонтом оборудования станции. В следующем году будет построена перемычка между трубопроводами, и теплоэлектроцентраль будет подавать горячую воду в сети даже во время ремонтов и опрессовок внутри станции.

В 2018 году на ремонт и инвестиционные мероприятия будет потрачено свыше 210 млн. руб.