Siemens намерен за 1-2 года довести локализацию выпуска турбин для ТЭС в РФ до 90%

Германский машиностроительный концерн Siemens планирует за один-два года довести локализацию производства газовых турбин для тепловых электростанций (ТЭС) в РФ до 90%, сообщил журналистам президент Siemens в России Дитрих Мёллер.

Требование о локализации в 90% Минэнерго РФ предложило установить для оборудования, которое может принять участие в масштабной программе модернизации до 39 ГВт ТЭС стоимостью 1,35 триллиона рублей. В РФ турбины Siemens выпускает совместное предприятие немецкого концерна и "Силовых машин" — СТГТ.

"Да,… мы достигли уже уровня локализации примерно 60% (на СТГТ — ред.). Это не так далеко от 90%, которые требуются и мы уверены, что мы можем предлагать для программы модернизации самые эффективные газовые турбины…. Цель ясна — локализация 90%. Я думаю, что это займет определенное время, год-два. Обязательно включаются и российские поставщики", — ответил Мёллер на вопрос, есть ли планы нарастить локализацию до 90%.

"Siemens способен инвестировать, у нас эти средства есть, у нас каких-то ограничений по трансферту технологий нет", — отметил также Мёллер.

По его словам, у "Газпром энергохолдинга" и Siemens есть пример успешной модернизации турбины на Киришской ГРЭС. Мёллер отметил, что локализовать на 90% производство в РФ планируется для турбины STG 2000E (именно по ней сейчас достигнут уровень в 60%). Также обсуждаются турбины SGT 4000F и вместе с партнерами — турбины на 100 МВт — H-100.

Сейчас, по словам Мёллера, СТГТ выпускает 7-10 турбин разного типа в год, в том числе на экспорт. Объемы производства после повышения уровня локализации он не стал оценивать.

ВОПРОСЫ ОБОРУДОВАНИЯ

"Если говорить о 90%, это практически полностью турбина. Это и горячая часть, и камера сгорания, и лопатки", — сообщил Мёллер, отметив, что конкретные решения по локализации будут зависеть, в том числе, от экономики проекта, влияния на конечную стоимость производимого оборудования.

На вопрос, может ли быть налажен выпуск в РФ именно лопаток, Мёллер уточнил: "Первый шаг сделан, ремонт этих лопаток, мы открыли цех для этого. Конечно, рассматривается и производство лопаток".

Он отметил, что еще не решено, своими ли силами Siemens это будет делать, так как есть хорошие производственные мощности в России, и поэтому может быть либо собственное производство, либо стратегическое партнерство.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин еще и в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens по поставкам турбин в Крым.

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