В Ухте теплотрассу вынесли из-под фундамента жилого дома

Коми филиал "Т Плюс" завершил очередной этап реконструкции магистральной тепловой сети в Ухте. Это одна из самых крупных и технически сложных работ нынешнего лета.

В результате реконструкции изменена трасса теплосети в районе дома № 27 по ул. Октябрьской. Трубопровод диаметром 400 мм пролегал в непосредственной (около 1 метра) близости от фундамента жилого здания. Это делало невозможным его обслуживание и ремонт.

"Дом в свое время был построен прямо над трубами, причем проложенными на глубине 4 метров, - рассказывает Игорь Смирнов, заместитель главного инженера Сосногорской ТЭЦ Коми филиала "Т Плюс". – Случись что серьезное, для ремонта придется нарушать целостность здания. Кроме того, сеть создавалась в 1962 году и была рассчитана на максимальную температуру теплоносителя в 130оС. Это на 20 градусов ниже параметров, предусмотренных современным температурным графиком Ухты".

Теперь участок сети выведен из опасного соседства с жилым домом.

Взамен, в безопасном отдалении от зданий, проложен новый. Работы выполнены подрядной организацией с использованием стальных прямошовных труб в железобетонных лотках, теплоизолирующего покрытия УРСА с защитной оболочкой из стеклопластика, сильфонных компенсаторов.

На следующей неделе реконструкция продолжится уже на противоположной стороне ул. Октябрьской: здесь, в пешеходной зоне, и частично под проезжей частью пролегает новый отрезок магистрали. Его нужно соединить с действующей теплосетью, построить тепловую камеру, установить запорную арматуру. Завершить работы, в том числе восстановление асфальтового покрытия и газона, планируется к 30 августа.

Проект реконструкции магистральной тепловой сети по ул. Октябрьской рассчитан на 2 года и предусматривает в общей сложности замену 320 метров трубопроводов. Первые 116 м были проложены прошлым летом.

Работы ведутся в рамках программы "RE: Конструкция", которую Группа "Т Плюс" реализует с 2017 года. Программа предполагает особое внимание к модернизации теплосетей и восстановлению дорог, тротуаров и газонов по окончании ремонтных работ.