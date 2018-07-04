Всё под контролем. Проверено!

За три минуты оперативно-диспетчерская служба нефтеюганского филиала АО "Тюменьэнерго" условно ввела график временного ограничения потребления электроэнергии. При этом энергетикам удалось справиться с задачей практически в два раза быстрее минимального нормативного показателя.

По легенде масштабной тренировки, экстренные действия потребовались из-за технологического нарушения первой и второй системы шин 110 кВ на переключательном пункте 110 кВ "Восточный" при ремонте линий электропередачи. Условно было ограничено энергоснабжение объектов нефтегазового промысла в районе подстанции 220 кВ "Средний Балык", переключательных пунктов 110 кВ "Угутский" и "Восточный", а также подстанции 110 кВ "Киняминская", принадлежащей ООО "РН-Юганскнефтегаз". Нефтеюганские энергетики отрабатывали меры по разгрузке перегруженного оборудования и минимизации времени работы потребителей с введёнными ограничениями совместно с сотрудниками Когалымских электрических сетей АО "Тюменьэнерго", ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Западной Сибири и ООО "РН-Юганскнефтегаз". Тренировка проходила в реальном времени с условными действиями оперативного персонала на действующем оборудовании.

В диспетчерском зале Нефтеюганских электрических сетей действия специалистов оценивал ведущий эксперт службы технического контроллинга филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ Андрей Чижов. "Важно правильно расставлять приоритеты, продумывать действия наперёд, чтобы ускорить процесс ликвидации условной аварии. Тренировка по вводу графиков ограничения требует координации персонала нескольких задействованных организаций, и сложность в том, чтобы оптимизировать весь этот процесс. Действия диспетчера Нефтеюганских электрических сетей заслуживают оценки "хорошо", потому что он сумел наладить взаимодействие с остальными участниками, показал, что владеет ситуацией", – прокомментировал действия нефтеюганских энергетиков Андрей Чижов.

"В целом тренировка прошла хорошо. Цель достигнута. График временного ограничения введён за три минуты вместо регламентированных 5-20 минут, притом у нас было три звена передачи информации. Это говорит о том, что налажена взаимосвязь между диспетчерами смежных организаций, чётко организовано обслуживание электроустановок", – подвёл итоги тренировки Игорь Голов, начальник оперативно-диспетчерской службы филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети.

Успешное прохождение такой общесетевой тренировки – одно из обязательных условий для получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Итоговый результат, который практически вдвое быстрее нормативного показателя ещё раз подтверждает принципы надёжного энергоснабжения потребителей "Тюменьэнерго".