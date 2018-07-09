Анонс RusCable Insider Digest №88 от 9 июля 2018 года

RusCable Insider Digest №88 от 09.07.2018 RusCable Insider Digest №88 от 09.07.2018 RusCable Insider Digest №88 от 09.07.2018

Новый RusCable Insider Digest № 88 уже доступен для чтения и скачивания в разделе «Издания». Приглашаем вас к ознакомлению с ключевыми новостями прошедшей недели из отрасли электротехники и электроэнергетики: «Камский кабель» вступил в СИГРЭ; Михаил Прохоров опять продает «Квадру»; Siemens наращивает темпы локализации производства турбин для ТЭС на территории РФ; ФСК ЕЭС модернизирует одну из крупнейших энергообъектов России - подстанцию «Козырево», а также многое другое! RusCable Insider — уникальное по формату издание о кабельном рынке и его тенденциях для тех, кто ценит свое время, еженедельно предоставляющее отчет о событиях всего на 15 страницах в печатной версии и 3 Мб в электронном формате pdf.

Специальный раздел и обложка выпуска посвящены большому репортажу о прошедшей с 4 по 6 июля в Санкт-Петербурге V Международной научно-технической конференции «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве». Портал RusCable.Ru выступил в статусе генерального информационного партнера мероприятия. Деловая программа конференции охватила три дня, которые были разделены на тематические блоки. В первый день мероприятия, были затронуты два блока: «Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве ВЛ», «Опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ». На второй день: «Провода ВЛ», «Вопросы эксплуатации», «Оборудование, спецтехника и материалы». А последний день мероприятия завершился масштабной технической экскурсией на подстанцию ПС 220 кВ «Чесменская». Каждый из тематических блоков содержал многочисленные доклады специалистов различных отраслевых предприятий. По итогам конференции, все доклады остро заинтересовали аудиторию, на постоянной основе провоцируя оживленную беседу и обсуждения поднимаемых тем.

Приятного вам чтения и удачной недели!



Краткий обзор рубрик:

Рубрика «Обязательно к прочтению»

«Камский кабель» вступил в Российский национальный комитет СИГРЭ (CIGRE)

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%

«Газпром» перекроит газовый рынок к 2019 году

Михаил Прохоров опять продает «Квадру»

Белый дом подписался под модернизацией ТЭС

Siemens намерен за 1-2 года довести локализацию выпуска турбин для ТЭС в РФ до 90%

Рубрика «Материалы RusCable.Ru»

На что опираются умные сети

Рубрика «ЭСК»

ФСК ЕЭС вступит в крупнейшее объединение работодателей России

Делегация ПАО «Россети» посетила международный испытательный центр KERI

Рубрика «Кабельная промышленность»

Валентина Матвиенко посетила завод по производству российского оптического волокна

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел очередную сертификацию кабеля контрольного

«ЭМ-КАБЕЛЬ» вместе с ЧМ 2018

Компания Nexans завершает создание высоковольтной кабельной линии в Канаде

Новые решения для оборонного сектора от компании HUBER+SUHNER

Инновационное решение в области производства термопар

Кабельные трассы от IEK подтвердили свою огнестойкость

Рубрика «Цифровая трансформация»

Запущена новая IT-платформа

В Атомэнергомаше напечатали на 3D-принтере головной образец сложной детали для промышленного электронасоса

Регулирование цифровой экономики потребует изменения подходов к законотворчеству

Цифровизация позволит повысить качество энергоснабжения регионов Сибири

Рубрика «Инвестпроекты»

ФСК ЕЭС модернизирует одну из крупнейших энергообъектов России - подстанцию «Козырево»

Рубрика «Правительство и экономика»

Александр Новак пригласил Министра энергетики США Рика Перри на РЭН-2018

Программа модернизации ТЭС исключит дефицит мощностей, заявили в Минэнерго

Рубрика «Господдержка»

Денису Мантурову представили стартапы Фонда развития интернет-инициатив

Архив всех предыдущих выпусков расположен на отдельной странице портала RusCable.Ru в разделе «Издания».



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