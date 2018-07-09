Анонс RusCable Insider Digest №88 от 9 июля 2018 года

Подстрели коллегу по цеху
9 июля 2018, 10:35
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
RusCable Insider Digest №88 от 09.07.2018
RusCable Insider Digest №88 от 09.07.2018
RusCable Insider Digest №88 от 09.07.2018
Новый RusCable Insider Digest № 88 уже доступен для чтения и скачивания в разделе «Издания». Приглашаем вас к ознакомлению с ключевыми новостями прошедшей недели из отрасли электротехники и электроэнергетики: «Камский кабель» вступил в СИГРЭ; Михаил Прохоров опять продает «Квадру»; Siemens наращивает темпы локализации производства турбин для ТЭС на территории РФ; ФСК ЕЭС модернизирует одну из крупнейших энергообъектов России - подстанцию «Козырево», а также многое другое! RusCable Insider — уникальное по формату издание о кабельном рынке и его тенденциях для тех, кто ценит свое время, еженедельно предоставляющее отчет о событиях всего на 15 страницах в печатной версии и 3 Мб в электронном формате pdf.
Специальный раздел и обложка выпуска посвящены большому репортажу о прошедшей с 4 по 6 июля в Санкт-Петербурге V Международной научно-технической конференции «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве». Портал RusCable.Ru выступил в статусе генерального информационного партнера мероприятия. Деловая программа конференции охватила три дня, которые были разделены на тематические блоки. В первый день мероприятия, были затронуты два блока: «Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве ВЛ», «Опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ». На второй день: «Провода ВЛ», «Вопросы эксплуатации», «Оборудование, спецтехника и материалы». А последний день мероприятия завершился масштабной технической экскурсией на подстанцию ПС 220 кВ «Чесменская». Каждый из тематических блоков содержал многочисленные доклады специалистов различных отраслевых предприятий. По итогам конференции, все доклады остро заинтересовали аудиторию, на постоянной основе провоцируя оживленную беседу и обсуждения поднимаемых тем.
Приятного вам чтения и удачной недели!
Краткий обзор рубрик:
Рубрика «Обязательно к прочтению»
Рубрика «Материалы RusCable.Ru»
Рубрика «ЭСК»
Рубрика «Кабельная промышленность»
Рубрика «Цифровая трансформация»
Рубрика «Инвестпроекты»
Рубрика «Правительство и экономика»
Рубрика «Господдержка»
Архив всех предыдущих выпусков расположен на отдельной странице портала RusCable.Ru в разделе «Издания».
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