Должников, самовольно подключившихся к сетям, выявили в микрорайоне Московском г. Усть-Джегуты

В микрорайоне Московском города Усть-Джегуты в конце июня сотрудники АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") и сетевой организации ООО "ЭнергосетьЮга", обслуживающей объекты, расположенные в микрорайоне, в сопровождении участкового уполномоченного отдела МВД РФ по Усть-Джегутинскому району Канамата Уккуева провели рейд по выявлению абонентов, осуществляющих незаконное потребление электроэнергии.

Интересы АО "Карачаево-Черкесскэнерго" представляли работники Усть-Джегутинского районного энергосбытового отделения, группы по безопасности, отдела технического аудита и группы по взаимодействию с органами власти и связей с общественностью.

В ходе рейда его участники посетили 17 адресов абонентов, проживающих в многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 46 и № 47 микрорайона Московского. К приборам учета семи потребителей доступ был закрыт, а после осмотра остальных факты самовольного подключения были подтверждены, произведена фотофиксация нарушений. В итоге комиссия составила десять актов осмотра приборов учета электроэнергии у абонентов, которые ранее были обесточены за долги.

На сегодняшний день четыре абонента уже рассчитались с долгами. В отношении еще четырех нарушителей в МВД по КЧР переданы заявления для рассмотрения вопроса о возбуждении административных производств по статье 7.19. КоАП РФ за самовольное подключение и использование электрической энергии. В сумме эти абоненты должны энергокомпании 16,5 тыс. рублей.

Еще по двум фактам выявленных нарушений в АО "Карачаево-Черкесскэнерго" решается вопрос о передаче документов в правоохранительные органы. Эти два абонента должны энергокомпании около 7 тысяч рублей.

Рейды по выявлению случаев самовольного подключения к электрическим сетям, а также безучетного потребления энергоресурса регулярно проводятся во всех районах республики.

Абонентам следует помнить, что нарушителю приходится не только погашать накопленную задолженность, но и оплачивать услуги сетевой организации за отключение и подключение к электрическим сетям. Помимо этого, по статье 7.19. КоАП РФ за самовольное использование энергоресурса гражданам грозит наказание в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Во избежание дополнительных расходов руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" призывает своих абонентов своевременно и полностью рассчитываться за потребленную электроэнергию.