ФСК ЕЭС приступила к реализации проекта строительства подстанции 220 кВ "Сухой Лог" и отходящих высоковольтных линий протяженностью 588 км

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") инвестирует в проект 12,9 млрд рублей. Подстанция "Сухой Лог" будет расположена на севере Иркутской области, планируемые к возведению ЛЭП свяжут ее с действующими электросетями Сибири и Республики Саха (Якутия). Будет создана возможность для технологического присоединения новых потребителей, в том числе объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" и золотодобывающей компании "Полюс".

На первом этапе мощность подстанции составит 126 МВА, в дальнейшем ее планируется увеличить до 250 МВА. Будут построены распределительные устройства 110 и 220 кВ. Устанавливаемое оборудование способно работать в условиях резко континентального климата.

Между новым энергообъектом и существующей подстанцией 220 кВ "Мамакан" в Иркутской области построят две ЛЭП протяженностью 170 км каждая. Для этого будет выполнен двухцепный переход через реку Витим длиной 1120 м. Высота опор составит 106 м, что обеспечит безопасный проход судов в навигацию. Фундаменты сооружений оснастят ледорезами для защиты в период весеннего половодья.

Кроме того, до подстанции 220 кВ "Пеледуй", расположенной в Республике Саха (Якутия), по тайге и гористой местности будет проложена ЛЭП 220 кВ протяженностью 248 км.

Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района Иркутской области, а также обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов, в числе которых тяговые подстанции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) и нефтеперекачивающие станции трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО).

Это одно из мероприятий ФСК ЕЭС по присоединению Западного энергорайона Якутии к Единой национальной электрической сети России. Также подстанция 220 кВ "Сухой Лог" обеспечит надежное электроснабжение новых промышленных потребителей. В их числе – производственные объекты компании "Полюс", которая ведет в Иркутской области разработку одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота.

Справка:

Реализация проекта строительства подстанции 220 кВ "Сухой Лог" и отходящих линий электропередачи входит в число крупнейших проектов ФСК ЕЭС стратегии развития электросетевого комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В 2016 году была оснащена средствами компенсации реактивной мощности подстанция 220 кВ "Северобайкальская" в Бурятии. Сейчас в Иркутской области идет строительство подстанции 500 кВ "Усть-Кут", линий электропередачи 220 кВ (в габаритах 500 кВ) "Усть-Кут – Усть-Илимская ГЭС" и 220 кВ "Тира – Надеждинская". В перспективе от подстанции "Усть-Кут" будет построена ЛЭП 500 кВ до новой подстанции 500 кВ "Нижнеангарская" в Бурятии. Реализация этих проектов обеспечит возможность развития БАМа, открытия новых промышленных производств и присоединения к энергосистеме Сибири Западного энергорайона Якутии.

Также ФСК ЕЭС строит линии электропередачи 220 кВ "Нерюнгринская ГРЭC – Нижний Куранах – Томмот – Майя" с подстанциями 220 кВ "Томмот" и "Майя" в Якутии. Ввод в работу этих объектов обеспечит присоединение изолированного Центрального энергорайона республики к энергосистеме Востока.

Компания поэтапно создает инфраструктуру для внешнего электроснабжения нефтеперекачивающих станций (НПС) трубопроводной системы ВСТО на территории Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время реализуются проекты по подключению трех строящихся НПС в Амурской области и Еврейской автономной области. В результате будет обеспечена возможность увеличения объема перекачки нефти в направлении порта Козьмино в Приморском крае до 80 млн т в год.