Генеральный директор УГМК Андрей Козицын презентовал на ИННОПРОМЕ стенд компании

Космическая металлургия – главная тема стенда УГМК на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ 2018", которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля.

В центре стенда УГМК разместится "сопло ракеты" – это панорамная инсталляция, посвященная редчайшим элементам: селену, теллуру, индию, кадмию, а также меди, цинку, золоту и серебру. Видеостена внутри "космического объекта" покажет процесс образования ценнейших компонентов из ядер звезд. Гости смогут узнать, как продукция металлургов помогает человечеству изучать космос. Так, индий применяется в качестве уплотнителя при герметизации космических аппаратов и мощных ускорителей элементарных частиц. А теллур используется при производстве солнечных батарей, которые считаются одним из самых надежных вариантов обеспечения космических аппаратов энергией.

На стенде можно вживую рассмотреть продукцию космической металлургии. Все образцы металлов снабдят тач-мониторами с материалами о том, как на предприятиях УГМК полиметаллические руды превращаются в сырье для производства аккумуляторов, сенсорных дисплеев и другой высокотехнологичной продукции.

"Новые технологии мы демонстрируем в разных направлениях деятельности компании. Так, в следующем году планируем выпуск высокочистого теллура - пять девяток, а также сурьмы и олова практически из отходов основного производства. Этого мы не делали никогда", – обратился к гостям выставки генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Традиционно на стенде представлены и другие производственные направления Уральской горно-металлургической компании. Уделено внимание новым сферам применения основного для УГМК металла – меди. "Антимикробная медь CU+", которую производят предприятия ООО "УГМК-ОЦМ", используется при изготовлении поручней, дверных ручек, водопроводных труб, настольных покрытий и способствуют биологической безопасности в медучреждениях, торговых центрах, общественном транспорте и других местах скопления людей. В течение 30 мин она уничтожает 99,9% известных бактерий.

Среди ключевых проектов холдинга презентован новый инвестиционный проект АО "ШААЗ" по производству погрузочно-доставочных машин. Визуальным воплощением проекта стал макет ПДМ10-УГМК, выполненной в масштабе 1:10. Машина служит для погрузки и перемещения отбитой горной массы при подземных работах. Отечественную ПДМ отличает высокая маневренность, компактность и небольшая высота, что обусловлено ограниченностью пространства в горных выработках. Кроме того, АО "ШААЗ" представит макет модернизированного тепловоза ТГМ6-УГМК. В настоящее время локомотив этой серии проходит сертификационные испытания.

"Наше предприятие ШААЗ готовится к опытным испытаниям шахтной погрузочно-доставочной машины. До сих пор аналогичное оборудование поставлялось только из-за рубежа. Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем увидеть ПДМ в натуральную величину, – отметил Андрей Анатольевич. – Если говорить про кабельно-проводниковую продукцию, то мы ее будем не только традиционно сертифицировать, но и планируем особым образом чиповать. И где бы наш кабель ни оказался, все будут знать, кто его производит. Это делается в рамках борьбы с контрафактом".

На "Иннопроме-2018" жители Екатеринбурга и гости города смогут подробнее ознакомиться с самыми яркими непрофильными проектами УГМК. На выставке представлен макет Многофункциональной ледовой арены, которую планируют возвести на берегу Исети, а также иные девелоперские проекты компании. Кроме того, на стенде корпорации демонстрируется новая модель линейки региональных самолетов Л 410 NG. Это перевозчик нового поколения, салон которого может быть представлен в различных вариантах – от грузового до VIP. Производством самолетов занимается чешская компания Aircraft Industries, входящая в уральский холдинг. В дни выставки можно ознакомиться и с новыми образовательными проектами компании: Технический университет УГМК представит собственные уникальные программы.

Общая площадь двухэтажного стенда УГМК составляет 220 кв. м. Экспозиция расположена в 3-м павильоне выставочного комплекса "Екатеринбург-Экспо".