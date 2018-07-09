На "Иннопроме-2018" "МРСК Урала" представит концепцию цифровизации электросетевого комплекса

ОАО "МРСК Урала" в девятый раз примет участие в Международном форуме инноваций "Иннопром-2018" как в качестве официального партнера форума, так и в качестве экспонента.

В этом году на стенде компании будет презентована концепция цифровизации электросетевого комплекса Урала и Прикамья. На Российском инвестиционном форуме 2018 года в Сочи генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский представил стратегию построения цифровой сети. Она включает целый ряд направлений, которые обеспечат переход на иной технологический уровень работы энергетиков распределительного электросетевого комплекса страны. В ОАО "МРСК Урала" также разработана модель цифровизации. Концепция включает в себя создание высокоавтоматизированной сети, наблюдаемость и управляемость которой обеспечены цифровыми системами связи и оборудования. Уже сегодня в рамках компании реализован ряд инновационных проектов, которые отвечают требованиям новой стратегии развития.

Согласно финансово-экономической модели проекта "МРСК Урала" в ближайшие 20 лет планирует направить на внедрение современных технологий более 110 млрд рублей. Сама модель разбита на три этапа. В эти периоды компания будет внедрять интеллектуальные системы учета, совершенствовать оперативно-технологическое управление, работать над созданием единых IT-продуктов, которые усовершенствуют функционирование электросетей и повысят эффективность работы распределительной электросетевой инфраструктуры. Речь идет и об усовершенствовании геоинформационной системы, а также системы управления производственными активами. Начнется реализация программы с ряда "пилотных" проектов.

Большое внимание в рамках концепции цифровизации будет уделено внедрению интеллектуальных приборов учета. На Среднем Урале специалисты "МРСК Урала" уже в 2018 году установят более 28,5 тысяч современных систем учета в 106 населенных пунктах. Это позволит энергетикам повысить качество и надежность электроснабжения, поскольку новый прибор не поддержит несанкционированное подключение, избавит потребителя от обязанности самостоятельно снимать показания, повысит точность определения объема оказанных услуг. Общая сумма затрат на эти цели уже в 2018 году превысит 900 миллионов рублей.

Всего в рамках программы цифровизации с 2018 по 2030 годы в Свердловской области (в границах филиала "Свердловэнерго") планируется установить 341 тысячу интеллектуальных приборов учета. Затраты "МРСК Урала" на эти цели составят около 10,1 млрд рублей.