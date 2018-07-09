Николай Шульгинов и Игорь Артемьев обсудили вопросы тарифного регулирования на Дальнем Востоке

Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы тарифного регулирования на электро- и теплоэнергию, производимую компаниями Группы РусГидро на территории Дальнего Востока.

РусГидро обеспечивает тепло- и энергоснабжение потребителей во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Активы компании в регионе включают энергообъекты общей мощностью более 13 ГВт, вырабатывающие более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке.

Как подчеркнул Николай Шульгинов, развитие экономики Дальневосточного федерального округа невозможно без опережающего развития энергетики региона и поддержания энергообъектов в надлежащем состоянии. Сегодня возраст отдельных объектов генерации в регионе достигает 80 лет. Доля оборудования с превышением сроков нормативного использования составляет более 30%. Решение задачи обновления и строительства новых объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке – важнейший элемент для обеспечения качественного и надежного электро- и теплоснабжения потребителей в регионах Дальневосточного федерального округа.

"Выполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" является для нас приоритетной задачей. Необходимо обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей на территории Дальневосточного федерального округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого нужно вносить изменения в действующую систему тарифообразования, которые позволят энергетикам РусГидро реализовывать мероприятия, направленные на обеспечение надежного энергосбережения теплом и электроэнергией потребителей", – отметил глава РусГидро.

В ходе встречи стороны договорились о проведении совместной работы по выработке решений для изменения тарифного регулирования генерирующих объектов, функционирующих в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии (мощности), предусматривающего внедрение механизма долгосрочных тарифов, с учетом индекса эффективности подконтрольных расходов, показателей энергосбережения и энергетической эффективности.