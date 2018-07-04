Нижновэнерго одержал победу в межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства МРСК Центра и Приволжья

В минувшую пятницу, 7 июля, в республике Марий Эл завершились межрегиональные соревнования профессионального мастерства работников электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Первую ступень пьедестала занял филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго".

Соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ продолжались неделю, с 1 по 7 июля. В них участвовали 80 лучших специалистов в составе 20 команд – представители всех филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

Испытания включали семь этапов: проверка знаний действующих норм и правил с использованием программного комплекса "АСОП-Эксперт", проведение осмотра воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ с использованием фотоматериалов действующего оборудования, освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока с траверсы металлической опоры ВЛ 110 кВ, замена дефектного изолятора на опоре ВЛ 110 кВ, соединение анкерной петли провода на опоре ВЛ 110 кВ с применением спирального соединительного зажима, измерение сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ и ликвидация пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при падении провода на землю. Все конкурсные задания были основаны на элементах реальной повседневной деятельности энергетиков по обеспечению надежной и бесперебойной работы электросетей.

Несмотря на сложность испытаний и высокий уровень подготовки команд из других регионов, представители Нижновэнерго на каждом из этапов показывали стабильно высокие результаты, набрав в итоге 1306 из 1400 возможных баллов. Второе и третье места по МРСК Центра и Приволжья соответственно заняли команды филиалов Кировэнерго и Мариэнерго.

В Нижновэнерго уделяется большое внимание постоянному повышению квалификации персонала и обеспечению безопасности выполнения работ в электросетевом комплексе. В рамках введенного в июне 2016 г. регламента по определению требований к образованию и опыту работы при подборе персонала в Нижновэнерго ведется работа по достижению к 2020 году 100% соответствия персонала требованиям к образованию. В 2017 г. обучение с отрывом от производства в образовательных учреждениях России прошли 2918 сотрудников энергокомпании.