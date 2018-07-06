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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Оренбургэнерго" завершает замену оборудования на подстанции в Бузулукском районе

Оренбургэнерго завершает замену оборудования на подстанции в Бузулукском районе

9 июля 2018, 12:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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В рамках целевой программы замены масляных выключателей на вакуумные Западное производственное отделение (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" завершает работы на подстанции 110/6 кВ "Речная".

Энергетики заменили масляные выключатели типа ВК-10 на вакуумные ВВ/TEL-10, установили новое оборудование релейной защиты и защиты от перенапряжения.

- Все операции выполняются по программе "ретрофита": мы меняем устаревающее оборудование на новое, сочетаем прежние системы с современными, - рассказал Юрий Гаврилов, директор Западного ПО филиала "Оренбургэнерго". – По этой программе в 2018 году мы будем работать еще на подстанции 110/35/10кВ "Ташлинская".

Сейчас на объекте идут пуско-наладочные работы, а к концу июля энергетики планируют полностью завершить реконструкцию. Обновленная подстанция значительно повысит надежность электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей Бузулукского района.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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