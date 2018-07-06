ПАО "Т Плюс" завершила ремонт теплосетей на проспекте Победы города Пензы

Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" завершил техперевооружение тепломагистрали на проспекте Победы в Пензе. В данные работы энергетическая компания вложила 9 млн рублей.

Энергетики заменили 248 метров (в однотрубном исчислении) изношенных трубопроводов на новые, выполненные в ППУ-изоляции, диаметром 400 мм.

Ремонт, проводившийся в рамках программы "Re: Конструкция" и подготовки к новому отопительному сезону, был направлен на улучшение и надежность функционирования энергооборудования.

Необходимо отметить, что работы велись без отключения потребителей от горячего водоснабжения благодаря использованию дополнительного оборудования.

