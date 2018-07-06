В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №535 "Электромагнитная совместимость в силовых установках и подстанциях".

В декабре 1997 года было опубликовано руководство СИГРЭ №124 касательно электромагнитной совместимости в помощь практикующим инженерам по вопросам электромагнитной совместимости энергетических систем. С того времени системы управления энергетическими системами и сетями значительно изменились. Данные изменения включают использование оптоволоконной технологии, а также внедрение децентрализованных электронных систем (или интегрированных электронных систем/датчиков). На основании данных нововведений в комплексе с информацией, полученной от пользователей Руководства, СИГРЭ было принято решение пересмотреть и обновить выпущенное ранее Руководство.

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