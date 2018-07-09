С начала года МРСК Центра и Приволжья приняла более 582,5 тысяч обращений от потребителей

В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" подведены итоги работы с потребителями за пять месяцев 2018 года. За отчетный период в компанию поступило более 582,5 тыс. обращений потребителей. Основная часть (529 448 обращений) была направлена заочно (через call-центр МРСК Центра и Приволжья, интернет-приемную, почту), остальные поданы в ходе визитов потребителей в офисы обслуживания сетевой компании.

Более 68,3 тысяч обращений касались вопросов техприсоединения (ТП). Специалисты МРСК Центра и Приволжья, доля которой на рынке техприсоединения в регионах присутствия составляет 90%, имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещены на информационных стендах в Центрах обслуживания потребителей компании.

Свыше 5,9 тысяч раз граждане обращались в компанию за оказанием дополнительных услуг. Еще более 4,2 тыс. обратившихся потребителей были заинтересованы в информации о коммерческом учете электроэнергии, в том числе установке и замене счетчиков, которую специалисты компании выполняют в сжатые сроки, оформляя все необходимые документы, самостоятельно передавая в энергосбытовую компанию информацию об установке прибора учета.

Напомним, на сегодняшний день потребители имеют возможность обратиться в энергокомпанию за оказанием услуг и консультациями любыми удобными для себя способами. На официальном сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk-cp.ru работает интернет-приемная. Кроме того, консультации и ответы по всем вопросам технологического присоединения к электрическим сетям потребители могут получить в Контакт-центре компании по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Интерактивные сервисы МРСК Центра и Приволжья, в частности, упрощают процесс технологического присоединения к сетям электроустановок мощностью до 150 кВт, позволяют отслеживать ход выполнения заявки в режиме онлайн, направить заявки на восстановление ранее выданных технических условий, на переоформление или перераспределение мощности, на проверку, замену и монтаж приборов учета электроэнергии. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.