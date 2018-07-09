В Госдуме прошел Круглый стол по вопросам развития гидроэнергетики России

В Москве прошел Круглый стол Комитета Государственной Думы по энергетике на тему "Развитие гидроэнергетики в Российской Федерации: перспективы, проблемные вопросы". В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, энергетических компаний, отраслевых ассоциаций, научных и общественных организаций. С докладом выступил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.

РусГидро эксплуатирует в России 64 ГЭС и ГАЭС общей мощностью 30 ГВт, что составляет 58% от общей мощности гидроэнергетики страны. Гидроэлектростанции компании вырабатывают 61% "чистой" электроэнергии в стране, ежегодно предотвращая сжигание более 55 млн тонн топлива и выброс огромного количества загрязняющих веществ в окружающую среду. ГЭС обеспечивают 95% резерва регулировочной мощности в энергосистеме, являясь ключевым элементом энергосистем России и сопредельных государств. Гидротехнические сооружения ГЭС играют ключевую роль в борьбе с паводками для защиты населения и объектов экономики от наводнений. Выработка электроэнергии на ГЭС способствует снижению цен на электроэнергию и повышению конкурентоспособности российской промышленности.

В ходе работы Круглого стола его участники подробно обсудили текущее состояние гидроэнергетики в России и проблемы, которые мешают более активному развитию отрасли.

На территории России сосредоточено около 9% мировых запасов гидроэнергии. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает второе, после КНР, место в мире, опережая США, Бразилию, Канаду. Однако Россия использует свой гидроэнергетический потенциал достаточно скромно. Сегодня степень его освоения составляет лишь 10%. К примеру, в Канаде этот показатель составляет 32%, Китае 41%, Бразилии – 48%, а в США – 52%.

Однако, несмотря на потенциальную привлекательность, инвесторы не демонстрируют высокий уровень заинтересованности во вложениях в развитие гидроэнергетики из-за отсутствия адекватного нормативного регулирования отдельных вопросов и избыточного регуляторного воздействия со стороны контрольно-надзорных органов.

Одна из наиболее существенных проблем, как показал Круглый стол, – это проблема правового статуса водохранилищ до момента их наполнения водой, а также нормативно установленных требований по порядку их строительства и финансирования.

В соответствии с нормами Водного кодекса, заполненное водохранилище – это объект федеральной собственности, в то же время в период подготовки к наполнению с точки зрения норм Градостроительного кодекса водохранилище не является объектом капитального строительства. Это создает серьезные затруднения при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию уникального по своей правовой природе объекта – водохранилища, а также в планировании и финансировании затрат.

Для решения этой проблемы необходимо внесение изменений в градостроительное законодательство: оно должно устанавливать прозрачные и понятные для всех участников процесса процедуры принятия решений о строительстве водохранилищ, их проектировании и финансировании, выполнении строительных работ, а также приемке водохранилищ в эксплуатацию.

Еще одной проблемой в области гидроэнергетики участники Круглого стола назвали риск пересмотра контрольно-надзорными органами класса опасности гидротехнических сооружений в период функционирования ГЭС. Повышение класса опасности уже находящихся в эксплуатации гидротехнических сооружений не только требует дополнительных финансовых затрат, которые исчисляются миллиардами рублей, но и в отдельных случаях может привести к консервации или даже ликвидации ГЭС по причине технической невозможности реализации предписываемых мер.

Эта проблема также решается изменениями в законодательстве о безопасности гидротехнических сооружений, которые должны увязать основания и порядок назначения и изменения класса опасности гидротехнического сооружения с особенностями проекта и условиями эксплуатации гидроузла.

Кроме того, необходимо упорядочить процесс освоения территорий в нижних бьефах ГЭС. В результате отсутствия должного регулирования на уровне местных администраций в зонах, подверженных рискам затопления, непрерывно увеличивается количество жилой застройки в нижних бьефах ГЭС. Несмотря на целый ряд нормативных требований, данная проблема до настоящего момента не решена.

Как отметили участники обсуждения, региональные органы власти не должны допускать застройку в зонах, где возможны подтопления во время половодья.

Сегодня еще одна проблема – избыточность требований в области безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Законодательство обязывает собственников энергообъектов проводить сложно реализуемые и дорогостоящие мероприятия по созданию инженерно-технических средств охраны, которые могут быть заменены более современными, эффективными и простыми по исполнению решениями. Кроме того, предприятия гидроэнергетики вынуждены нести затраты по защищенности объектов транспортной инфраструктуры, проходящих по гидротехническим сооружениям.

Требуемый уровень защищенности, по мнению гидроэнергетиков, может быть обеспечен и менее затратными, но более эффективными современными техническими методами, а вопросы защищенности должны решаться собственниками объектов инфраструктуры.

Наконец, еще одним актуальным для гидроэнергетики вопросом является вопрос расчета ущерба водно-биологическим ресурсам от строительства и эксплуатации ГЭС, а также определения справедливой стоимости компенсации нанесенного ущерба. Сегодня в оценке воздействия на окружающую среду отсутствует понятная и адекватная методология такого расчета. Использование устаревшей методики не учитывает особенности функционирования ГЭС – использование водных ресурсов без их изъятия. Это приводит к серьезному завышению ущерба и неоправданному наложению обязательств на владельцев ГЭС.

Для решения разногласий между владельцами ГЭС и регулирующими органами необходимо совершенствование нормативной и методической базы по определению ущерба водным биологическим ресурсам.

Участники Круглого стола также обсудили перспективность строительства малых ГЭС и гидроаккумулирующих электростанций – ГАЭС. Отмечены высокий потенциал строительства малых ГЭС и необходимость уточнения требований к инвестиционным проектам их строительства для повышения их привлекательности на ОРЭМ. Особое внимание было уделено перспективам увеличения доли ГАЭС в структуре генерации, как самого высокоманевренного вида генерации, который позволяет энергосистеме обеспечивать прохождения суточных пиков электропотребления.

С учетом высказанных мнений по результатам Круглого стола будет сформирован перечень рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего различные аспекты строительства и эксплуатации ГЭС. Такие шаги, по мнению участников Круглого стола, снизят административные барьеры и повысят инвестиционную привлекательность гидроэнергетики.