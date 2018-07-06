В ЮАР обсудили развитие высокотехнологичных отраслей экономики и инновационных проектов в промышленности

В рамках рабочей поездки в ЮАР заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов принял участие в Третьей встрече Министров промышленности БРИКС.

Встреча была посвящена вопросам дальнейшего расширения и углубления кооперации в рамках "пятерки". В ходе мероприятия стороны уделили внимание вопросам выработки совместных подходов к развитию высокотехнологичных отраслей экономики, инновационным проектам в промышленности, в том числе в многостороннем формате.

В рамках своего выступления замглавы Минпромторга рассказал о драйверах инновационного развития в России, таких как Национальная техническая инициатива "Технет", Государственная информационная система промышленности (ГИСП), промышленный интернет вещей и др.

Особый интерес участников встречи вызвала работа российской стороны по созданию новых высокоэффективных площадок для развития диалога по вопросам инвестиционного и торгово-промышленного сотрудничества. В качестве примера таких площадок были названы Международный форум конвергентных и природоподобных технологий, который планируется провести в г. Сочи 28-29 сентября этого года, и Глобальный саммит производства и индустриализации, который пройдет на площадке Международной выставки "ИННОПРОМ-2019". Эти перспективные механизмы окажут содействие реализации промышленных, инфраструктурных и инвестиционных проектов стран объединения, а также продвижению отечественной промышленной продукции и инновационных решений на международные рынки.

По итогам встречи принята Декларация Министров промышленности БРИКС, нацеленная на дальнейшее укрепление сотрудничества в ключевых отраслях промышленности с использованием возможностей Четвертой промышленной революции, усиление кооперации в производственном секторе, создание условий для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Стороны также приняли решение о формировании специальной экспертной группы по промышленности, работа которой будет нацелена на создание и продвижение механизмов раскрытия возможностей стран БРИКС в контексте Четвертой промышленной революции, минимизацию сопутствующих рисков, а также интенсификацию взаимодействия с Деловым советом БРИКС в целях привлечения частного сектора к реализации инициатив в промышленности.