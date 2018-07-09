Volkswagen в 2019 г планирует запустить каршеринг электромобилей в Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen начнет предлагать услуги каршеринга электромобилей в Германии в 2019 году, говорится в сообщении компании.

Начиная с 2020 года услуга также будет доступна в ряде крупных городов Европы, Северной Америки и Азии, отмечается в релизе.

"Мы убеждены в перспективности рынка каршеринга. Именно поэтому мы выходим на этот рынок с целостной концепцией, которая предполагает удовлетворение любых потребностей клиентов в отношении мобильности — от короткой поездки длительностью всего в несколько минут до продолжительного путешествия", — приводятся в сообщении слова члена совета директоров Volkswagen, ответственного за продажи и маркетинг, Юргена Штакманна (Jurgen Stackmann).

Ранее в среду о планах начать предоставлять услуги каршеринга электрокаров в Париже с сентября объявил французский автопроизводитель Renault. Кроме того, о запуске в четвертом квартале текущего года каршеринга электромобилей в столице Франции на этой неделе сообщил французский автоконцерн PSA.

Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно услуга предназначена для коротких поездок по городу.

ПРАЙМ