Выпускники ведущих технических вузов Юга России, прошедшие обучение по специализированным программам Системного оператора, успешно защитили дипломы

Двадцать магистрантов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, г. Ставрополь) и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова (ЮРГПУ, г. Новочеркасск), обучавшиеся по специализированным программам подготовки специалистов для АО "Системный оператор Единой энергетической системы", успешно защитили выпускные квалификационные работы.

В течение двух лет группа магистрантов СКФУ проходила подготовку по специализированной программе "Кибернетика электроэнергетических систем", группа магистрантов ЮРГПУ обучалась по программе "Управление режимами электроэнергетических систем". В ходе обучения магистранты прошли стажировку, производственную и преддипломную практику в филиалах АО "СО ЕЭС" – Объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Юга (ОДУ Юга) и региональных диспетчерских управлениях (РДУ) операционной зоны ОДУ Юга. Темы дипломных проектов были выбраны с учетом специфики деятельности Системного оператора.

В учебном процессе обеих групп были задействованы специалисты филиалов Системного оператора. Они проводили занятия по специальным дисциплинам, руководили производственной и преддипломной практикой студентов, работали в составе государственных аттестационных комиссий.

На защите дипломных проектов присутствовали представители ОДУ Юга и Ростовского РДУ. Решением Государственных квалификационных комиссий все 20 студентов специализированной подготовки получили отличные оценки, а 19 студентам, обучавшимся по специализированным программам Системного оператора, будут вручены дипломы с отличием. Кроме того, все выпускники получили Сертификаты об успешном прохождении специализированной подготовки.

Во время обучения по специализированным программам студенты СКФУ и ЮРГПУ принимали участие в научно-исследовательской работе. В 2016 году четверо из них представили свои доклады на VII Международной научно-технической конференции "Электроэнергетика глазами молодежи", проводившейся в Казанском государственном энергетическом университете. В 2018 году 19 человек приняли участие в региональных этапах Международного чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов "CASE-IN", проходивших в Ставрополе и Новочеркасске. Пятеро участников в составе своих команд прошли в финал, проходивший в Москве, а команда специалистов-стажеров из ЮРГПУ одержала победу в Лиге "Электроэнергетика".

Кроме того, во время обучения по специализированным программам ребята принимали участие в VI Межрегиональном летнем образовательном форуме "Энергия молодости", Молодежном дне Российской энергетической недели, инновационном конкурсе "УМНИК", XI молодежной научно-практической конференции "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике", Конкурсе переводчиков научно-технических текстов и других форумах и конференциях. Два специалиста-стажера по результатам инновационного конкурса "Умник" получили гранты на продолжение работы над проектами.