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Отраслевые новости: Энергетика

Выпускники ведущих технических вузов Юга России, прошедшие обучение по специализированным программам Системного оператора, успешно защитили дипломы

Выпускники ведущих технических вузов Юга России, прошедшие обучение по специализированным программам Системного оператора, успешно защитили дипломы

9 июля 2018, 12:28
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Двадцать магистрантов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, г. Ставрополь) и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова (ЮРГПУ, г. Новочеркасск), обучавшиеся по специализированным программам подготовки специалистов для АО "Системный оператор Единой энергетической системы", успешно защитили выпускные квалификационные работы.

В течение двух лет группа магистрантов СКФУ проходила подготовку по специализированной программе "Кибернетика электроэнергетических систем", группа магистрантов ЮРГПУ обучалась по программе "Управление режимами электроэнергетических систем". В ходе обучения магистранты прошли стажировку, производственную и преддипломную практику в филиалах АО "СО ЕЭС" – Объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Юга (ОДУ Юга) и региональных диспетчерских управлениях (РДУ) операционной зоны ОДУ Юга. Темы дипломных проектов были выбраны с учетом специфики деятельности Системного оператора.

В учебном процессе обеих групп были задействованы специалисты филиалов Системного оператора. Они проводили занятия по специальным дисциплинам, руководили производственной и преддипломной практикой студентов, работали в составе государственных аттестационных комиссий.

На защите дипломных проектов присутствовали представители ОДУ Юга и Ростовского РДУ. Решением Государственных квалификационных комиссий все 20 студентов специализированной подготовки получили отличные оценки, а 19 студентам, обучавшимся по специализированным программам Системного оператора, будут вручены дипломы с отличием. Кроме того, все выпускники получили Сертификаты об успешном прохождении специализированной подготовки.

Во время обучения по специализированным программам студенты СКФУ и ЮРГПУ принимали участие в научно-исследовательской работе. В 2016 году четверо из них представили свои доклады на VII Международной научно-технической конференции "Электроэнергетика глазами молодежи", проводившейся в Казанском государственном энергетическом университете. В 2018 году 19 человек приняли участие в региональных этапах Международного чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов "CASE-IN", проходивших в Ставрополе и Новочеркасске. Пятеро участников в составе своих команд прошли в финал, проходивший в Москве, а команда специалистов-стажеров из ЮРГПУ одержала победу в Лиге "Электроэнергетика".

Кроме того, во время обучения по специализированным программам ребята принимали участие в VI Межрегиональном летнем образовательном форуме "Энергия молодости", Молодежном дне Российской энергетической недели, инновационном конкурсе "УМНИК", XI молодежной научно-практической конференции "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике", Конкурсе переводчиков научно-технических текстов и других форумах и конференциях. Два специалиста-стажера по результатам инновационного конкурса "Умник" получили гранты на продолжение работы над проектами.

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