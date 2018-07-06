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Отраслевые новости: Энергетика

Хабаровские энергетики продолжают электрифицировать дальневосточные гектары

Хабаровские энергетики продолжают электрифицировать дальневосточные гектары

9 июля 2018, 14:23
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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За первое полугодие 2018 года в хабаровский филиал АО "ДРСК" за подключением к сетям энергокомпании обратилось порядка 40 владельцев дальневосточных гектаров. Абсолютное большинство из них оформили земельные участки на юге Хабаровского края: в Хабаровском, Вяземском и Бикинском муниципальных районах.

Для подключения заявителей почти всегда требуется строительство новых линий электропередачи. По словам специалистов Хабаровских электрических сетей, в среднем в каждом случае нужно возвести 300-500 метров воздушных линий.

Только в июне для двух владельцев соседствующих друг с другом гектаров вблизи села Краснознаменка в Хабаровском муниципальном районе сетевая компания проложила 730 метров линий электропередачи 0,4 кВ.

Обеспечение земель, предоставленных гражданам в рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар", всей необходимой электросетевой инфраструктурой – одно из приоритетных направлений деятельности хабаровского филиала АО "ДРСК" в 2018 году. Так, к концу этого года электроэнергия придет в новый населенный пункт в районе села Свечино Хабаровского района, который объединил на своей территории владельцев более сотни дальневосточных гектаров. Для этого хабаровский филиал АО "ДРСК" построит два километра воздушной линии 10 кВ и смонтирует новую трансформаторную подстанцию.

Компания: АО "ДРСК"
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